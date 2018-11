Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1407 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. In engen Grenzen hielten sich dagegen die Einbussen gegenüber dem Franken. Gegen Mittag wurde ein Euro zu 1,1447 Franken gehandelt, nach 1,1456 Franken am Morgen. Etwas belastet wurde die europäische Gemeinschaftswährung ...

