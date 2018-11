Hamburg/Berlin (ots) -



Am 17. und 18. November tagt in Hamburg die NABU-Bundesvertreterversammlung (BVV). Wichtiges Thema dieser BVV ist eine naturverträglichere Landwirtschaft und die Herausforderungen, die Natur-, Umwelt- und Klimaschutz an Politik und Gesellschaft stellen.



Anlässlich des 111-jährigen Jubiläums des NABU Hamburg ist der Landesverband in diesem Jahr Gastgeber der Bundesvertreterversammlung. Naturschutz spielt insbesondere auch für einen Stadtverband eine wichtige Rolle. Hier sind Themen, wie Grünflächen- und Artenverlust oder Luftverschmutzung durch Straßen- und Schiffsverkehr relevant.



Diskutiert und zur Abstimmung gestellt werden verschiedene Resolutionen, unter anderem zur Gemeinsamen Agrarpolitik der EU und zu den anstehenden Europa-Wahlen 2019. Die Bundesvertreterversammlung tagt einmal pro Jahr und legt dabei Grundlinien der Verbandspolitik sowie aktuelle Schwerpunkte fest.



Eröffnet wird die NABU-Bundesvertreterversammlung am Samstagvormittag von NABU-Präsident Olaf Tschimpke und Alexander Porschke, Vorsitzender des NABU Hamburg. Dr. Michael Vogel, NABU-Präsidiumsmitglied und ehemaliger Leiter der Nationalparkverwaltung des Nationalparks Berchtesgaden wird einen Gastvortrag zum Thema "Naturschutz im Klimawandel im Hochgebirge am Beispiel des Nationalparks Berchtesgaden" halten.



Pressevertreter laden wir am Samstag von 10:00-12:00 Uhr herzlich zum öffentlichen Teil der BVV ein.



Termin: Samstag, 17. November, 10:00-12:00 Uhr (öffentlicher Teil) Ort: Curios Haus Hamburg, Rothenbaumchaussee 11, 20148 Hamburg mit: Olaf Tschimpke, NABU-Präsident Alexander Porschke, NABU-Landesvorsitzender Hamburg



Für Interviews stehen Ihnen NABU-Präsident Olaf Tschimpke und Alexander Porschke, NABU-Landesvorsitzender Hamburg, auf Anfrage gern zur Verfügung. Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können und bitten um Anmeldung unter presse@NABU.de. Vor Ort sind wir erreichbar unter: 0173.84457393.



