Die EVP schickt Manfred Weber als Spitzenkandidat in die Europawahl 2019 und damit ins Rennen um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Ob er Erfolg hat, hängt von zwei Faktoren ab.

Er greift nach dem mächtigen Amt in Brüssel und könnte als erster Deutscher seit 50 Jahren an die Spitze der EU-Kommission rücken: Der Deutsche Manfred Weber soll nach dem Willen der Europäischen Volkspartei 2019 neuer EU-Kommissionspräsident werden.

Die EVP wählte den stellvertretenden CSU-Chef am Donnerstag in Helsinki nach Angaben aus Parteikreisen mit rund 79 Prozent der Delegiertenstimmen zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl 2019 und nominierte ihn damit für das EU-Spitzenamt in Brüssel. Der 46-Jährige wird Gegenspieler des Sozialdemokraten Frans Timmermans, der ebenfalls Kommissionschef werden will.

Weber setzte sich ...

