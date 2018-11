Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Europa liegen am Donnerstagmittag knapp im Minus. Die Zwischenwahlen in den USA sind bereits abgehakt, nun wird an der Börse auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend gewartet, auch wenn die nächste Zinserhöhung erst für Dezember erwartet wird. Im Blick steht in Europa vor allem die Saison der Unternehmensbilanzen mit einer wahren Zahlenflut. Prominentes Opfer ist die Aktie von Prosiebensat1, die in der Spitze knapp 18 Prozent an Wert verloren hatte und nun auf einem Sechsjahrestief notiert. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 11.556 Zähler, der Euro-Stoxx-50 notiert mit 3.242 Punkten 0,1 Prozent niedriger.

Heidelcement größter DAX-Gewinner - Prosieben Verlierer des Tages

Den Gewinner des Tages im DAX stellen Heidelbergcement. Der Baustoffkonzern hat zwar die Gewinnerwartungen nicht erfüllt, aber höhere Preise durchgesetzt. Das schürt die Hoffnung auf bessere Zeiten, nachdem der Kurs in diesem Jahr stark an Boden verloren hat. Nun zieht er um 1,6 Prozent an.

Verlierer des Tages sind dagegen Prosieben. Der Kurs bricht um 13 Prozent ein. Anders als geplant muss das TV- und Unterhaltungsunternehmen einen Umsatzrückgang verzeichnen. Bei Liberum gehen die Analysten von einem "dramatischen Schnitt" bei den Schätzungen aus. Allein aus dem Strategie-Update des TV-Senders lasse sich eine Gewinnsenkung für 2019 von rund 20 Prozent erwarten. Zudem dürfte die Dividende fallen. RTL sinken im Sog um 7 Prozent, obwohl hier die Geschäftszahlen die Erwartungen in etwa erfüllt haben.

Commerzbank und SocGen stark - Unicredit leiden unter Türkei

Im MDAX gewinnen Commerzbank 4,1 Prozent. Wichtige Kennziffern stellen sich für das dritte Quartal laut der UBS besser da als erwartet. Die Nettozinseinnahmen haben positiv überrascht und konnten die geringer als erwartet ausgefallenen Einnahmen auf der Handelsseite mehr als kompensieren.

Positiv bewerten Marktteilnehmer auch die Geschäftszahlen der Societe Generale. Der Nettogewinn habe die Erwartungen deutlich übertroffen, heißt es am Markt. Die harte Kernkapitalquote von 11,2 Prozent habe die Prognosen erfüllt. Auch die Ausschüttungsquote von 50 Prozent entspreche den Erwartungen. Der Kurs steigt um knapp 3 Prozent. Unicredit verlieren dagegen mit hohen Abschreibungen auf eine Bankbeteiligung in der Türkei über 4 Prozent.

Deutsche Telekom mit gutem Cashflow - Siemens erhöht Dividende

Einen Tick besser als erwartet sind die Geschäftszahlen der Deutschen Telekom ausgefallen, wie es aus dem Handel heißt. Der Konzern hat die Gewinnzielsetzung erneut erhöht. Der Cashflow habe zugenommen, womit auch die Dividende mehr als gesichert sei. Der Kurs zieht um 0,3 Prozent an.

Bei Siemens ragt das Industriegeschäft heraus. Es hat deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Der zukunftsträchtige Bereich Digital Factory hat dagegen auf der Gewinnseite eher enttäuscht. Siemens erhöht wie erwartet die Dividende auf 3,80 Euro je Aktie. Der Kurs wird zudem vom neuen Aktienrückkaufprogramm über 3 Milliarden Euro gestützt. Die Papiere steigen um 1,1 Prozent.

Continental verlieren dagegen 1 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf den Ausblick, der die Risiken betont. "Das hört sich eigentlich zu skeptisch an, um zu Käufen zu animieren", sagt ein Händler. In London ziehen Astrazeneca um 1,1 Prozent an. Der Pharmakonzern hat die Gewinnerwartungen geschlagen und den Ausblick bestätigt.

Angedachte Strafsteuer belastet Automobilwerte

Für Druck auf die Aktien der deutschen Autotitel sorgt der Diesel-Gipfel in Berlin mit dem Bundesverkehrsminister. Es dürfte auf eine Nachrüstung für die Hersteller hinauslaufen oder sogar eine Strafsteuer auf Konzernebene, so die Sorge im Handel. VW fallen um 1,3 Prozent, BMW um 1,5 Prozent und Daimler um 1,6 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.241,86 -0,13 -4,30 -7,48 Stoxx-50 2.982,69 0,28 8,21 -6,14 DAX 11.555,53 -0,20 -23,57 -10,54 MDAX 24.387,27 -0,14 -33,98 -6,92 TecDAX 2.681,81 -0,20 -5,43 6,04 SDAX 11.187,20 -0,48 -54,50 -5,89 FTSE 7.138,75 0,30 21,47 -7,42 CAC 5.135,50 -0,05 -2,44 -3,33 Bund-Future 159,33 0,02 2,01 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:01 Uhr Mi, 17.02 Uhr % YTD EUR/USD 1,1410 -0,18% 1,1433 1,1467 -5,0% EUR/JPY 129,75 -0,01% 129,91 130,00 -4,1% EUR/CHF 1,1446 -0,07% 1,1454 1,1466 -2,3% EUR/GBP 0,8711 +0,05% 0,8711 0,8731 -2,0% USD/JPY 113,71 +0,17% 113,59 113,36 +1,0% GBP/USD 1,3099 -0,24% 1,3130 1,3134 -3,1% Bitcoin BTC/USD 6.477,35 -0,7% 6.489,96 6.519,01 -52,6% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,58 -0,59 0,03 Deutschland 10 J. 0,46 0,45 0,03 USA 2 Jahre 2,96 2,95 1,07 USA 10 Jahre 3,23 3,24 0,82 Japan 2 Jahre -0,14 -0,13 0,00 Japan 10 Jahre 0,12 0,12 0,07 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,79 61,67 +0,2% 0,12 +6,4% Brent/ICE 72,14 72,07 +0,1% 0,07 +14,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,78 1.224,80 -0,2% -2,02 -6,2% Silber (Spot) 14,49 14,58 -0,6% -0,09 -14,5% Platin (Spot) 870,85 873,50 -0,3% -2,65 -6,3% Kupfer-Future 2,71 2,75 -1,5% -0,04 -19,1% ===

