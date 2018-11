Preisgekrönte Disc Pump Produktpalette erweitert, um neue Anwendungsbereiche abzudecken

Neue Disc Pump Reihe bietet verbesserte Leistung, Effizienz und eine breitere Einsatztemperatur

Die XP Reihe der Disc Pump wird auf der MEDICA 2018 in Düsseldorf zu sehen sein

TTP Ventus, Hersteller der vielfach preisgekrönten Disc Pump Familie von Miniaturpumpen, stellte heute ihre XP Reihe vor, die neuesten Modelle in der Entwicklungs-Pipeline der Firma. Die XP Reihe bietet verbesserte Leistung, Effizienz und eine breitere Einsatztemperatur, mit dem Ziel ein breiteres Spektrum von Anwendungen in Medizin, Lebenswissenschaften, Umwelt- und Verteidigungsindustrie möglich zu machen.

Die Disc Pump Plattform von TTP Ventus bündelt hohen Druck und Durchsatz, lautlosen Betrieb, schnelle Reaktions- und Stellzeit, Genauigkeit, ein unendliches Reduzierverhältnis und einen höchst gleichmäßigen Durchsatz, und ermöglicht damit Produktinnovation durch "wearability", Portabilität und Einfachheit. Die XP Reihe ist eine neue Erweiterung der Familie, die einen bis zu 50% höheren Spitzen-Wirkungsgrad, bis zu 30% höheren Druck und Durchsatz, sowie größere Stabilität über eine breitere Einsatztemperatur von -25 bis 55°C bietet. TTP Ventus erreichte diese Verbesserungen durch eine Kombination von Neuerungen in der Konstruktion, neue Materialien, und Weiterentwicklung des Herstellungsverfahrens, welche der XP Reihe eine längere Batterielebensdauer, Betrieb unter rauen Umgebungsbedingungen und längere Produktlebensdauer ermöglichen.

Die XP Reihe ist ab Januar erhältlich, Bauteile bis dahin exklusiv für beta-Testpartner. Ein neues und verbessertes Evaluierungskit wird zusammen mit der Pumpe eingeführt.

Tom Harrison, Business Development Manager, TTP Ventus, erklärte dazu: "TTP Ventus engagiert sich für die Innovation. Die XP Reihe ist Teil einer Pipeline von geplanten Versionen im Rahmen der Erweiterung unserer Produktpalette, mit dem Ziel ein breiteres Spektrum von Anwendungsanforderungen zu bedienen."

The XP Series wird auf der MEDICA 2018 in Düsseldorf vom 12. bis zum 15.November 2018 ausgestellt (Halle 16, Stand 16-G-04-4). Weitere Informationen über die XP Reihe oder um beta-Testpartner zu werden unter: www.ttpventus.com/xpseries.

Über TTP Ventus www.ttpventus.com

TTP Ventus ist Hersteller der Disc Pump Familie preisgekrönter Miniaturpumpen, die Innovation in den Bereichen Medizin, Lebenswissenschaften, Umwelt und Verteidigung möglich machen. Die Pumpen bieten hohen Druck und Durchsatz, lautlosen Betrieb, schnelle Reaktions- und Stellzeit, Genauigkeit, ein unendliches Reduzierverhältnis und einen höchst gleichmäßigen Durchsatz und all das in winzigster Bauweise, um Gelegenheit zu Produktinnovation durch "wearability", Portabilität, und Einfachheit zu geben.

Disc Pump produziert eine hochfrequente stehende akustische Welle in einem Fixhohlraum. Patentgeschützte ultraschnelle Ventiltechnologie rektifiziert diese stehende Welle, wodurch der Pumpendurchsatz entsteht. Die Plattform wurde unter anderem mit dem Institute of Physics' Business Innovation Award und Business Weekly's Disruptive Technology Award ausgezeichnet.

Im Jahr 2016 als Spin-Out von TTP plc (The Technology Partnership) gegründet, hat TTP Ventus seinen Hauptsitz in Cambridge, GB, und betreibt Herstellung und den Vertrieb der Disc Pump Produktpalette.

