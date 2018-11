Zürich (ots) -



Der vormalige CEO von LifeWatch AG, Dr. Stephan Rietiker, wurde am

7. November 2018 in den Verwaltungsrat von BioTelemetry Inc. gewählt.

Der in der Schweiz ausgebildete Mediziner Rietiker verfügt über eine

Zulassung als Arzt in der Schweiz und den USA und gilt als

erfolgreicher Turnaround-Spezialist. Seine beruflichen Stationen in

der Schweiz liefen über Gesellschaften wie Roche, Boehringer

Mannheim, Schering Plough und Covance. Seine bisher bekanntesten

Mandate waren die CEO Tätigkeit bei Sulzer Medica/Centerpulse, sowie

die CEO Tätigkeit für das DigitalHealth-Unternehmen LifeWatch AG in

der Schweiz und den USA, welches im Juli 2017 erfolgreich an

BioTelemetry Inc (BEAT; NASDAQ) in die USA verkauft wurde. Mit der

Wahl von Stephan Rietiker in den Verwaltungsrat von BioTelemetry Inc

werden die ehemaligen Aktionäre von LifeWatch AG (kotiert an der SIX

bis Ende 2017) somit auch bei der neuen US-amerikanischen

Muttergesellschaft repräsentiert sein.



Stephan Rietiker wieder vermehrt in der Schweiz tätig



Der erfahrene Turnaround-Manager und Healthcare-Experte wird

künftig wieder vermehrt in der Schweiz und in Europa anzutreffen

sein. Bereits heute wird der in der Schweiz lebende Manager von

verschiedenen Unternehmen und Organisationen in den Bereichen der

Digitalisierung von Gesundheitsdienstleistungen (Digital Health) als

Experte beigezogen. Seine besondere Aufmerksamkeit liegt jedoch in

der Ausgestaltung von Geschäftstätigkeiten von Schweizer Unternehmen

in den aktuell boomenden Märkten der USA. In direkter und indirekter

Verbindung mit diesen Themen widmet sich Rietiker auch dem in der

Schweiz aufkommenden heiklen Thema des Shareholder Activism bzw. den

Activist Investors.



Herausgeber und Autor der Publikation «US Business World

Demystified»



Im Jahr November 2017 hat Rietiker die Publikation «US Business

World Demystified» herausgegeben. Dabei vertritt er die Überzeugung,

dass es sich für Schweizer und Europäer auch in Zukunft lohnen wird,

in den USA tätig zu sein, sei es in führender Position als Manager,

Unternehmer, Investor oder auch als Inhaber einer privaten oder

börsenkotierten Firma. Rietiker weist in seinem Ratgeber darauf hin,

dass das Verständnis der zentralen kulturellen, rechtlichen,

politischen und wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den USA und

der Schweiz/Europa aus liberaler Sicht durchaus positiv zu bewerten

sind und ein entscheidender Erfolgsfaktor sein könnte, wobei

vorausgesetzt wird, dass man die USA spezifischen Richtlinien und

Gesetze im Detail kennt und sie auch strikt befolgt.



«US Business World Demystified» - Publikation für Manager und

Verwaltungsräte - Zug/Chicago, Oktober 2017



