"Heute ist ein historischer Tag für Europa und für Bayern. Ich gratuliere Manfred Weber zur Wahl als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei. Als geerdeter und authentischer Politiker vertritt Manfred Weber wie kaum ein anderer die europäische Idee. Europa ist kein Projekt von Eliten, sondern ist tief in allen Regionen verwurzelt. Manfred Weber wird für Europa ein neues Kapitel aufschlagen - weg von der Bürokratie, näher zu den Bürgern. Damit wird er die Herausforderungen unserer Zeit angehen und die Zukunft in Europa zum Wohle der Menschen gut gestalten." Mit diesen Worten kommentiert Thomas Kreuzer, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, die Wahl Webers zum Spitzenkandidat der 49 Parteien der EVP für die Europawahl 2019.



"Sein hervorragendes Wahlergebnis mit gut 79 Prozent der gültigen Stimmen zeigt, wie sehr Manfred Weber auf der europäischen Bühne angesehen ist", so Kreuzer weiter. "Manfred Weber tritt mit dem Ziel an, Brückenbauer zu sein und den europäischen Gedanken weiter zu festigen. Gleichzeitig hat er Bayern als seine Heimat im Herzen. Damit steht Manfred Weber derzeit so gut wie kein anderer auch für die europafreundliche Politik, die unsere Fraktion und die CSU als Partei seit jeher pflegen."



Europa dürfe niemanden abhängen, sondern müsse die Menschen mitnehmen, um bessere Lebensbedingungen für alle Regionen in Europa zu schaffen. Kreuzer: "Wir als CSU in Bayern kümmern uns um die Anliegen der Bürger vor Ort und sehen zugleich unsere Zukunft in einem geeinten Europa, das für seine Menschen da ist. Ich fand es ein starkes Signal, dass er in seiner Bewerbungsrede die Kraft der ländlichen Regionen herausgestellt hat. Nun gibt es auch die einmalige Chance, dass ein Bayer Chef der Europäischen Kommission wird. Davon kann Europa profitieren. Mit seiner besonnenen, christlich-konservativen und zielstrebigen Art, die ich auch aus unserer gemeinsamen Zeit im Bayerischen Landtag und in der CSU sehr gut kenne, ist Manfred Weber dafür hervorragend geeignet."



Weber (46) war von 2002 bis 2004 Mitglied der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. Seit 14 Jahren sitzt er im EU-Parlament, seit 2014 führt er dort die EVP-Fraktion. Seit 2015 ist Weber stellvertretender Parteivorsitzender der CSU.



