Der Wechsel an der Spitze des kalifornischen Elektrobauers erfolgt mit sofortiger Wirkung. Die Ablösung von Musk war eine Bedingung der US-Börsenaufsicht. Vorstandschef darf er jedoch bleiben.Eine Frau wird Elon Musk an der Spitze des Tesla-Verwaltungsrats ablösen. Robyn Denholm, Finanzvorstand und Strategieleiterin bei Telstra, wird mit sofortiger Wirkung den Posten übernehmen, wie das kalifornische Unternehmen am Mittwoch veröffentlichte. Um sich der Aufgabe bei Tesla komplett widmen zu können, werde sie ihren Job bei dem australischen Telekommunikationsunternehmen kündigen. Die Kündigungsfrist ...

