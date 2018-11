PEI-Genesis, eines der weltweit schnellsten Montageunternehmen von Präzisions-Steckverbindern und Netzgeräten, hat Peter Austin mit sofortiger Wirkung zum Senior Vice President of Manufacturing, Product Management, Marketing Training befördert. Austin bleibt weiterhin Steven Fisher, PEI-Genesis Chairman und CEO, direkt unterstellt.

"Seit Beginn seiner Tätigkeit bei PEI-Genesis im Jahr 2016 hat Peter Hervorragendes geleistet", erklärte Fisher. "Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Elektronikindustrie hat Austin durch seinen Ideenreichtum und seine soliden Leistungen wesentlich zu unserem Erfolgen beigetragen, darunter die Erweiterung unseres globalen Warenbestands, eine neue, digitale E-Commerce-Funktion und engere Lieferantenbindungen. All diese Aspekte stellen einen hohen Wert für unser Unternehmen und unsere Kunden dar."

Neben seinem derzeitigen Verantwortungsbereich leitet Austin ab sofort auch die Betriebe in South Bend, IN, und Nogales, Mexiko.

"Die vergangenen zwei Jahre waren spannend und voller abwechslungsreicher Herausforderungen", erklärte Austin. "Da ich jetzt auch für die Fertigung in Nordamerika zuständig bin, kann ich mir durch die Integration dieser Bereiche in mein Portfolio ein umfassenderes Bild machen. Dazu arbeite ich mit unserem internationalen Team zusammen und setze unsere strategischen Maßnahmen auf interdisziplinäre Weise um."

Bevor Austin zu PEI-Genesis wechselte, war er als Vice President of Global Sales Marketing für NXP Semiconductors tätig. Davor war er als Director of Global Business Management bei National Semiconductor für das Produktportfolio des Unternehmens zuständig und maximierte die Erlöse der Produktionslinien durch Strategien zur Preis- und Margenoptimierung. Darüber hinaus war Austin 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen für Future Electronics tätig, unter anderem als Director und Worldwide Business Manager, Corporate Product Marketing.

Über PEI-Genesis

PEI-Genesis ist eines der weltweit schnellsten Montageunternehmen von Präzisions-Steckverbindern und Netzgeräten. Auf der Basis eines der größten Lagerbestände an Bauteilen entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen für die Bereiche Militär, Industrie, Medizin, Luftfahrt, Transport und Energie weltweit. Der Firmensitz von PEI-Genesis befindet sich in Philadelphia, PA. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in South Bend (IN), Chandler (AZ), Nogales (MX), Southampton, UK, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf www.peigenesis.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

