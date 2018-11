Mainz (ots) - Woche 45/18 Freitag, 09.11.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.10 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015



5.50 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016



6.35 Madame Mao - Aufstieg und Fall der Jiang Qing Deutschland 2017



7.20 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.05 Frontal 21 Deutschland 2018 8.50 auslandsjournal Deutschland 2018



9.20 Legal Highs - Todesdrogen aus dem Internet Deutschland 2018



10.05 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle Deutschland 2017



10.50 Junkies, Dealer, Polizei Frankfurts Drogenpolitik auf dem Prüfstand Deutschland 2017



11.35 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015



12.20 Mein Land, Dein Land Crystal Meth - Wie die Droge Schulhöfe verseucht Deutschland 2017



12.50 Die großen Diktatoren Hitler



13.35 Eva Braun - Die Braut des Bösen Heimliche Geliebte Deutschland 2017



14.20 Eva Braun - Die Braut des Bösen Bis in den Tod Deutschland 2017



15.05 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015



15.50 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016



16.35 Madame Mao - Aufstieg und Fall der Jiang Qing Deutschland 2017



17.20 Despoten Mussolini - Ikone des Faschismus Großbritannien 2015



18.05 ZDF-History Franco - Spaniens ewiger Diktator Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Die Wahrheit über den Holocaust Ghetto



23.10 Die Wahrheit über den Holocaust Menschenjagd



23.55 Die Wahrheit über den Holocaust Mordfabriken



0.40 heute journal



1.10 Die Wahrheit über den Holocaust Deportation



1.55 Die Wahrheit über den Holocaust Untergang



2.40 Die Wahrheit über den Holocaust Gerechtigkeit



3.25 Die Wahrheit über den Holocaust Verdrängung



4.10 Schindlers Liste - Eine wahre Geschichte



4.55 ZDF-History Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt Deutschland 2018







Woche 46/18 Montag, 12.11.



Bitte Programmänderungen beachten:



23.15 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016



"ZDF-History: Götz George - Eine deutsche Filmlegende" entfällt



( weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121