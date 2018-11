New York - Vor der abendlichen Sitzung der US-Notenbank hat sich die Wall Street am Donnerstag eine Auszeit gegönnt. Allerdings dürfte das Treffen der Notenbanker nach Einschätzung von Analysten wenig Überraschungen bieten. Nach der Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte im September wird nun eine Beibehaltung der Zinsspanne von 2,00 bis 2,25 Prozent erwartet. An ihrem geldpolitischen Straffungskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...