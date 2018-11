In Südkalifornien hat ein Mann durch Schüsse zwölf Menschen getötet und weitere verletzt, die in einer Bar feierten. In der "Borderline Bar & Grill" in der Stadt Thousand Oaks, die sich etwa 65 Kilometer nordwestlich von Los Angeles befindet, waren etwa 100 Menschen, darunter viele College-Studenten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Einer der Toten sei ein Polizist, der zum Tatort geeilt war, so die Polizei weiter. Der inzwischen identifizierte 28-jährige Täter sei später in der Bar tot aufgefunden worden, so die Beamten. Man habe derzeit noch kein Tatmotiv, so die Polizei weiter.