Droht an den gebeutelten Aktienmärkte der von einigen Propheten seit Jahren beschworene Crash? Oder bieten sich Anlegern jetzt günstige Kaufchancen? Was fünf prominente Börsenprofis aus Deutschland erwarten.

Die ungute Symbolik ist diesen fünf bekannten Geldprofis durchaus bewusst: Nach unten sollen sie steigen, in den zugigen Schacht der U-Bahn-Station am Frankfurter Grüneburgweg. Eine Dame und vier Herren, echte Börsen-Schwergewichte, die zusammen an die 300 Milliarden Euro verantworten. Nach unten also, dahin, wo es den Dax gezogen hat, beim stürmischsten Herbstauftakt an den Börsen seit einer Dekade. Elisabeth Weisenhorn, Grande Dame unter den deutschen Fondsmanagerinnen, fröstelt sichtbar. Das Klima wird rauer, hier und auf dem gut einen Kilometer entfernten Börsenparkett.

Die Frage, die sich dort jetzt alle stellen, sie lautet, wie weit es noch runtergeht, nach den massiven Verlusten, die den Dax im Oktober um bis zu elf Prozent drückten; in einem Monat, in dem selbst Börsenikonen wie Amazon im Kurs um ein Viertel eingebrochen sind. Amazon-Boss Jeff Bezos allein verlor auf dem Papier 32 Milliarden Dollar - 32 Milliarden von insgesamt 8000 Milliarden Dollar Verlust, die Anleger an den Börsen der Welt einbüßten.

Jens Ehrhardt etwa, der 1974 den heute legendären Pullacher Vermögensverwalter DJE Kapital gründete, hält deutsche Aktien "im internationalen Vergleich eigentlich für deutlich unterbewertet". Doch ob das Glas eher halb voll oder doch erst halb leer ist, darüber lässt sich trefflich streiten. Positiv schlägt zu Buche, dass in den USA derzeit mehr Unternehmen höhere Gewinne ausweisen, als die Analysten erwartet haben. Doch 2019 dürfte es für die noch bonitrunkenen Manager in den Vereinigten Staaten schwierig werden, die von Donald Trumps Steuerreform begünstigten Gewinne noch einmal deutlich zu steigern.

Während Amerika noch unter Dampf steht, herrscht in Europa längst Tristesse. So hat sich das Wirtschaftsklima in der Euro-Zone stark eingetrübt. Das entsprechende Barometer für das laufende Quartal sackte auf 6,6 Zähler von 19,6 Punkten ab, so das Münchner ifo Institut am vergangenen Montag. Die vom ifo befragten Experten korrigierten ihre Erwartungen kräftig nach unten. "Die Konjunktur im Euro-Raum steuert auf unruhiges Fahrwasser zu", so ifo-Präsident Clemens Fuest. Am vergangenen Mittwoch setzte der Sachverständigenrat dann noch eins drauf: Angesichts von Brexit und Handelskriegen werde die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr nur um 1,6 Prozent und 2019 sogar nur um 1,5 Prozent wachsen. Bisher hatten die Weisen 2,3 und 1,8 Prozent vorhergesagt.

Die Handelskrieger machen Ernst

Und die Zahlen machen tatsächlich Angst. Die USA haben bereits Zölle auf Waren im Wert von 250 Milliarden Dollar gegen China verhängt. Das antwortete mit Strafaufschlägen auf US-Güter im Wert von 110 Milliarden Dollar. Die Notenbank in Peking warnt, die von den USA ausgelösten Spannungen im Handel hätten nicht nur negative Folgen für China, sondern auch für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte. Trump hatte mehrfach damit gedroht, sogar sämtliche China-Importe mit Abgaben zu belegen.

Zudem zittert hierzulande ein Großteil der Industrie vor möglichen US-Zöllen für den Export von deutschen Automobilen. Auch Hoffnungen auf neue Einnahmen aus dem Geschäft mit dem Iran sind Geschichte. Denn vergangenen Montag traten die US-Sanktionen gegen das öl- und gasreiche Land in Kraft. Noch entscheidender für die deutsche Wirtschaft ist der anstehende Brexit: "Wenn sich die Lkws stauen und Rolls-Royce-Triebwerke nicht zu Airbus geliefert werden können, wenn der BMW den Mini nicht ausliefern kann, dann haben wir ein ziemlich dickes Problem am Hals", sagt Fondsmanager Hendrik Leber.

Für Italien, das wegen seiner Haushaltspläne im Clinch mit der EU-Kommission liegt, sind die Bewertungen der vom ifo befragten Experten eingebrochen. Italien droht ein Defizitverfahren der EU. Die Rendite für zehnjährige Anleihen ist deshalb auf 3,4 Prozent hochgeschnellt - das sind rund drei Prozentpunkte mehr, als der Bund derzeit Investoren bezahlen muss. "Ich sehe keine Anzeichen dafür, dass eine Regierung in Rom etwas tut, was das Wachstumspotenzial des Landes voranbringt", sagt Andrew Bosomworth von der Allianz-Tochter Pimco - einem Giganten auf dem Anleihemarkt.

Italien, das wird oft übersehen, ist mit rund 2000 Milliarden Euro an jährlicher Wirtschaftsleistung die immerhin achtgrößte Volkswirtschaft der Welt und damit von Bedeutung für das exportorientierte Deutschland. Dass Rom, statt zu sparen, nun versucht, mit Sozialprogrammen das Wachstum in Schwung zu bringen, spricht für Verzweiflung.

"Kurzfristig herrscht zu viel Pessimismus"

Weiteren Gegenwind signalisieren die Notenbanken. In den USA macht die Fed das Geld knapper, holt die über Kaufprogramme ausgeteilten Billionen langsam wieder herein. Seit den jüngsten positiven Daten zum Jobmarkt, die das Frankfurter Bankhaus Metzler als "Paukenschlag" bezeichnete, gibt es kaum noch Zweifel, dass die US-Notenbank auf ihrer letzten Sitzung des Jahres am 19. Dezember die Leitzinsen das vierte Mal in diesem Jahr auf die Spanne von dann 2,25 bis 2,50 Prozent erhöhen wird. Von solchen Zinsen ist die Europäische Zentralbank zwar weit entfernt. Sie stellt von Januar an den Märkten aber ebenfalls weniger Geld zur Verfügung. Netto wird sie dann keine Anleihen mehr zukaufen, sondern fällige Papiere nur noch ersetzen.

Allerdings, und das sagen die Fondsmanager auch, ist in den Kursen schon viel Negatives vorweggenommen. Wer genauer hinschaut, fördert Erstaunliches zutage. Anfang November lagen die 30 Dax-Papiere, ohne Berücksichtigung ihrer Gewichtung, im Durchschnitt 40 Prozent unter ihren Allzeithochs. Rapide sind zuletzt etwa Bayer, Continental und die Deutsche Bank unter die Räder gekommen (siehe Charts links). Henning Gebhardt vom Bankhaus Berenberg, weiß genau, dass die Börse auch mal zu heftig straft. Bayer etwa hat jetzt schlimme Klagen am Hals, "aber es ist noch lange nicht ausgemacht, dass dies die schlimmste Übernahme aller Zeiten ist. Langfristig ist das jetzt eine Chance, Bayer billig einzusammeln", sagt er, "und Continental und andere Zulieferer sind wirklich einen Blick wert." Und auch Weisenhorn macht Mut: "Wir sehen keine systemischen Krisen, keine Rezession, wohl aber diverse Risiken, die viele Kurse schon stark gedrückt haben." Der WirtschaftsWoche-Roundtable beginnt mit der aktuell drängendsten aller Fragen:

WirtschaftsWoche: Frau Weisenhorn, sollen Anleger jetzt ihre Aktien verkaufen, um Schlimmeres zu verhindern?Weisenhorn: Nein. Die Börsen sind in den zehn Jahren seit der Finanzkrise gut gelaufen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht weiterlaufen können. Und mit Zinspapieren werden Sie auch in den nächsten Jahren keine akzeptable Rendite schaffen. Anleger werden mit Aktien am besten verdienen.

Was signalisiert die Stimmung der Anleger? Kaufen oder verkaufen?Ehrhardt: Kurzfristig herrscht zu viel Pessimismus.Ein gutes Zeichen?Ehrhardt: Ja. Wenn die meisten Kasse gemacht haben, fallen Kurse nicht weiter. Deswegen dürfte es eine Erholung geben. Bis Jahresende sehen wir keinen Crash mehr, das vierte Quartal läuft oft gut.Und danach?Ehrhardt: US-Anleger haben hohe Wertpapierkredite aufgenommen, auf Pump gekauft. Viele haben kaum noch Geld, also gar nicht die Feuerkraft, um die Kurse wirklich nach oben zu kaufen, so wird der Aufschwung dann doch wieder schnell verpuffen.

Die Deutschen haben zu wenig Aktien, kritisiert die Finanzbranche. Zuletzt werden viele ganz froh darüber gewesen sein.Gebhardt: Dabei ergeben sich gerade jetzt Chancen. Viele Aktien sind über 50 Prozent gefallen, ...

