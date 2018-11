Die Erleichterungsrallye nach den US Zwischenwahlen hatte den Dow Jones am Mittwoch stark gemacht. Heute folgt zunächst eine kleine Ernüchterung, die Wall Street startet schwächer. Anleger warten auf den Zinsentscheid der US Fed ab Abend - auch wenn niemand Überraschungen erwartet nach der Zinsanhebung im September. Auch der Dax pendelt nach gutem Start seit dem Mittag leicht im Minus. Interessante Bewegungen haben wir heute bei einigen Derivaten gesehen: Total Knock-out-Call (WKN: PB66NB): https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/wertpapiere-und-maerkte/hebelprodukte/knock-out-produkte/factsheet/?ID_NOTATION=164515249 Tripadvisor Call-OS (WKN: VN6R1Z): https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/wertpapiere-und-maerkte/hebelprodukte/optionsscheine/factsheet/?ID_NOTATION=179186054 HeidelCement Call-OS (WKN: DS4PAV): https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/wertpapiere-und-maerkte/hebelprodukte/optionsscheine/factsheet/?ID_NOTATION=220047704 Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern an der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß