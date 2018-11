Straubing (ots) - Eine völlig Blockade in Brüssel kann für Europa nur bedeuten: Schwächung und Abstieg. Doch die Entscheidung darüber liegt ganz in den Händen der Wähler. Wenn Weber nun seine Botschaft von Helsinki weiter mit Leidenschaft und Klarheit vertritt, mag es gelingen, auch jene zu überzeugen, die immer wieder an Europa verzweifeln und die glauben, ein Rückzug auf den Nationalstaat sei die Lösung.



