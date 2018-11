Zwischen Vorlesungen und Klausuren gründen manche Studenten eigene Unternehmen. Warum das eine gute Idee ist - und wo die Probleme lauern. Ein Gespräch mit Marius Sternberg, Partner bei der Beratungsgesellschaft KPMG.

Entgegen vielen Vorurteilen kann ein Studium stressig und sehr zeitintensiv sein. Erst recht für junge Gründer, die ihr eigenes Unternehmen neben Vorlesungen, Seminaren und Klausuren ans Laufen bringen wollen.

Wer sich dabei verzettelt, gefährdet so gleich berufliche und akademische Karriere. Doch wer es klug anstellt, kann viele Vorteile genießen, die studentische Gründer bei Unternehmensgründung und Führung haben.

Marius Sternberg, Partner bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, die die Initiative "Smart Start" ins Leben gerufen hat, erklärt, worauf es ankommt.

Herr Sternberg, etwa jeder zehnte Gründer wird schon im Studium zum Unternehmer. Ist das eine gute Idee bei all den Vorlesungen und Klausuren? Auf jeden Fall, denn studentische Gründer können auf einige Vorteile zurückgreifen, wenn sie Studium und Unternehmertum zeitlich gut organisieren: Viele Studenten und Absolventen verfügen nämlich noch über eine gewisse Unbekümmertheit, was betriebswirtschaftliche Elemente der Unternehmensgründung angeht. Das ist keinesfalls negativ gemeint, sondern hilft dem Start-up gerade in der Gründungsphase. Wenn nicht jede unternehmerische Entscheidung in Euro umgerechnet wird, entscheiden die Gründer mutiger und letztendlich womöglich erfolgreicher.

Warum sind diese Entscheidungen denn erfolgreicher?Weil festgefahrene Abläufe und Skepsis das Wachstum eines Startups gerade in der Gründungsphase stark einschränken können.

Ist das Studium überhaupt ein typischer Zeitpunkt, um zu gründen? Eher nicht, wir beobachten hauptsächlich zwei studentische Gründertypen: Die einen gründen tatsächlich direkt nach dem Studium, weil sie es auch da gewohnt sind, mit Geld ...

