Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der starke Abverkauf an den Aktienbörsen belastete im Oktober die mit Risiko behafteten Anlageklassen und damit auch den Markt für Unternehmensanleihen, so die Experten von Union Investment.Die getrübte Stimmung habe sich auf Gesamtmarktebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, ER00) aber nur mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent widergespiegelt. Die Unsicherheit habe sich vor allem in anziehenden Risikoprämien (Spreads) ausgedrückt, die sich um sieben auf 76 Basispunkte ausgeweitet hätten. Auf Einzeltitelebene sei zu beobachten gewesen, dass hinsichtlich der Wertentwicklung die Streuung zwischen Unternehmen mit guter und schlechterer Kreditwürdigkeit merklich zunehme. Mit Blick auf die Branchenentwicklung habe vor allem der Automobilsektor nach einigen Gewinnwarnungen aus dem Zuliefererbereich unter Druck gestanden. Auch seien zyklische Sektoren wie etwa die Baubranche belastet gewesen. ...

