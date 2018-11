Am tschechischen Standort produziert Semperit sei 20 Jahren Hydraulikschläuche. Diese Produkte aus dem Segment Semperflex werden in der Bau- und Transportindustrie, in Minen sowie in verschiedenen landwirtschaftschaftlichen Maschinen eingesetzt. Semperit geht in nächste Ausbaustufe Dr. Martin Füllenbach, Vorstandsvorsitzender der Semperit Holding betont: "Odry ist nicht nur ein Vorzeigewerk im gesamten Konzern, sondern auch ein Beispiel dafür, wie wir unsere Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamisch wachsenden Markt zielgerichtet und kontinuierlich stärken. Die intensive Nachfrage nach unseren Hydraulikschläuchen hat dazu geführt, dass wir seit dem Start des mehrstufigen Investitionsprogrammes im Jahr 2015 unmittelbar nach Inbetriebnahme einer Ausbaustufe mit dem jeweils nächsten Expansionsschritt starten konnten." Füllenbach sieht zudem in den kommenden Jahren weiteres Ausbaupotenzial im Werk Odry. (sf) Auf einen Blick Die börsennotierte Semperit Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Medizin und Industrie Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Länder weltweit vertreibt: Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe und Produkte für den Eisenbahnoberbau. Die Zentrale des österreichischen Unternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit Gruppe beschäftigt weltweit rund 6.900 Mitarbeiter, davon rund 3.700 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 15 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika.

Den vollständigen Artikel lesen ...