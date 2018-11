Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäische Finanzmarktaufsichtsbehörde Esma will Inhabern von OTC-Derivaten einen kostengünstigen Wechsel von einer britischen auf eine Gegenpartei in der EU ermöglichen. Die Regelung soll Derivate-Investoren im Falle eines Brexits ohne Austrittsvertrag einen Wechsel ermöglichen, der ohne eine kostenpflichtige Abwicklung des Kontrakts auskommt.

Die Ausnahmeregel soll demnach in einem bestimmten Zeitfenster und nur für bestimmte nicht zentral geclearte Derivate gelten. Hintergrund ist, dass eine britische Gegenpartei im Falle eines ungeregelten Brexit nicht mehr in der Lage wäre, bestimmte Dienstleistungen in der EU anzubieten. Derivate-Investoren in der EU könnten deshalb den Wunsch haben, sich eine Gegenpartei in der EU zu suchen, was aber normalerweise die Clearing-Verpflichtung auslösen und ungeplante Kosten erzeugen würde.

Der Esma-Vorschlag sieht vor, dass diese Clearing-Verpflichtung ausgesetzt wird, und zwar für zwölf Monate nach dem Brexit. Die Gegenparteien in der EU können einen entsprechenden Antrag auch schon im Vorfeld der Brexit-Entscheidung vorbereiten und ihn vom tatsächlichen Eintritt dieses Ereignisses abhängig machen.

Esma-Chef Steven Maijoor erkläre, die Geschäftspartner sollten so schnell wie möglich einen Wechsel der Gegenpartei verhandeln. Die Esma hat ihren Vorschlag zur Bestätigung an die EU-Kommission geschickt. Auch Europaparlament und EU-Rat müssen noch ihr OK geben.

Die Esma bereitet nach eigenen Angaben außerdem zusammen mit Bankenaufsicht Eba und der Versicherungsaufsicht Eiopa eine ähnliche Regelung für Altverträge vor, bei denen im Falle eines ungeregelten Brexit bilaterale Nachschusspflichten ausgelöst würden.

