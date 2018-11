Berlin (ots) - Die Kfz-Wechselsaison geht in die heiße Phase. Die Preise für Kfz-Versicherungen sind im vergangenen Monat um durchschnittlich 4 Prozent gesunken. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung von Vergleichsfällen des Verbraucher-Ratgebers Finanztip. Stichtag für einen Wechsel ist der 30. November. An dem Tag muss die alte Versicherung spätestens gekündigt und der neue Tarif bereits abgeschlossen sein. Allerdings gilt es bei der Jagd nach einer günstigen Kfz-Versicherung einiges zu beachten.



Laut einer aktuellen Umfrage von Finanztip hat jeder Fünfte noch nie seine Kfz-Versicherung gewechselt. Dabei kann sich das finanziell vor allem jetzt auszahlen: "Viele Versicherer buhlen im Herbst um neuen Kunden und senken ihre Preise", sagt Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztip. "Wer mit dem Gedanken spielt zu wechseln, sollte jetzt zuschlagen." Wichtig ist, sich einen möglichst großen Marktüberblick zu verschaffen.



Nicht nur eine Quelle nutzen



Beim Vergleich gilt: "Wer nur an einem Ort sucht, findet nicht alles", warnt Tenhagen. So ist beispielsweise der große Direktversicherer Huk24 nicht auf den Vergleichsportalen vertreten. Die Huk24 hat sich von dort zurückgezogen, um Vermittlungsgebühren zu sparen. "Für Verbraucher ist die Huk24 aber interessant, weil deren Tarife oft sehr günstig sind", erklärt Tenhagen. "Bei unserem aktuellen Test lieferte der Direktversicherer in rund 50 Prozent der Fälle den besten Preis." Allerdings eben nicht immer. Deshalb gilt: unbedingt auch auf einem Portal mit vielen Anbietern die Tarife vergleichen.



Angebot auf Portalen unterscheidet sich



Das umfassendste Angebot an direkt abschließbaren Tarifen gibt es aktuell bei den beiden großen Portalen Check24 und Verivox. "Obwohl einige Tarife auf beiden Portalen gelistet sind, ist das Angebot nicht identisch", erklärt Tenhagen. So können Tarife der Allianz aktuell nur bei Verivox gefunden werden. Gleiches gilt für den noch jungen Versicherer Friday. Auf der anderen Seite gibt es bei Check24 exklusive Tarife, die sich nur über das Vergleichsportal abschließen lassen. "Trotz der Unterschiede liefern beide Portale für Verbraucher gute Ergebnisse", sagt Tenhagen. Finanztip empfiehlt deshalb Wechselwilligen, bei der Suche ein Portal und die Huk24 zu kombinieren.



Die richtigen Merkmale angeben



Doch wer eine günstige Kfz-Versicherung sucht, sollte nicht nur Preise vergleichen, sondern auch die richtigen Merkmale wählen. "Zahlen Sie die Versicherung jährlich, schränken Sie den Fahrerkreis ein und wählen Sie die gefahrenen Kilometer lieber knapp als zu großzügig", sagt Tenhagen. "Sind Sie mehr gefahren als angegeben, melden Sie die weiteren Kilometer einfach im Nachhinein der Versicherung." Besonders wichtig: "Schummeln Sie nicht bei den Angaben. Das gibt nur Ärger mit der Versicherung!"



So hat Finanztip untersucht



Um den besten Weg zu einer günstigen Kfz-Versicherung zu finden, haben die Finanztip-Experten in zwei Testreihen im September 2018 sowie im Oktober 2018 mit 32 Musterprofilen vier Vergleichsportale sowie den Anbieter Huk24 miteinander verglichen. Ausschlaggebend für die Auswahl der Portale war eine Reihe Kriterien, etwa dass Verbraucher die Tarife dort direkt abschließen können und dass für den Vergleich keine persönlichen Daten eingeben werden müssen. Alle Details zum Test finden Sie in unserem Kfz-Ratgeber unter "So haben wir getestet."



Weitere Informationen https://www.finanztip.de/kfz-versicherung/



