Weder "Grünes Wachstum" noch Schrumpfung sind realistische Positionen, heißt es in einer neuen Studie des Umweltbundeamtes. Es gehe vielmehr darum, die Gesellschaft unabhängiger vom Wachstum zu machen.

Eine der großen Herausforderungen der Zukunft sei, so verkündete Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Bewerbungsrede für den CDU-Vorsitz, "das, was wir heute an Wohlstand, an gutem Leben in diesem Land haben, auch für die Zukunft sicherstellen" zu können. Angesichts der Digitalisierung müsse man fragen: "Was behindert Dynamik, was behindert Innovation? Und was fördert sie?"

Die möglicherweise künftige Regierungschefin Deutschlands geht von einer Annahme aus, die in Politik und Wirtschaft zentrale Grundlage allen Denkens und Handelns ist: Wir müssen für weiteres Wirtschaftswachstum sorgen, dafür günstige Bedingungen schaffen. Nur dies sichert "Wohlstand" und "gutes Leben". Doch Wissenschaftler hinterfragen diese Annahme.

Jenseits des politischen und ökonomischen Tagesgeschäfts ist längst - im Grunde spätestens seit Erscheinen der "Grenzen des Wachstums" 1972 - klar, dass der Imperativ des Wirtschaftswachstums, der die Politik in Ost und West seit Ende des Zweiten Weltkriegs bestimmt, in einem Widerspruch steht zu einem anderen, grundsätzlicheren Imperativ: Der Akzeptanz dessen, was man heutzutage als Universalist meist "planetare Grenzen" nennt, altmodischerweise aber auch einfach Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Einfach nur weiter nach BIP-Wachstum streben ohne Rücksicht auf die Lieferantin der dazu notwendigen Ressourcen - die Natur - führt direkt und immer unübersehbarer in existentielle Krisen.

Eine Studie mit dem Titel "Gesellschaftliches Wohlergehen innerhalb planetarer Grenzen", die das Umweltbundesamt jetzt erstmals auf einer Tagung präsentierte, teilt die Antworten, die aus der ökologischen Bewegung hervorgegangen sind, in zwei Gruppen ein. Deren Thesen widersprechen sich deutlich: Da ist einerseits das Konzept des "Degrowth". Seine Anhänger, in Deutschland steht für sie vor allem der Ökonom Niko Paech, fordern eine radikale Abkehr vom Wachstumsparadigma des 20. Jahrhunderts. Diese Umkehr-Propheten der Gegenwart halten das Ende des Wachstums, ja sogar eine allmähliche Schrumpfung (degrowth) der Wirtschaftsleistung in den Wohlstandszonen der Welt für erstens geboten und letztlich ohnehin unvermeidlich, um die Überbeanspruchung der Natur zu beenden. Zweitens halten sie weitere Steigerung der Produktion für nicht notwendig, um die Lebensqualität in den entwickelten Gesellschaften aufrecht zu erhalten.

Diese ...

