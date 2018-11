Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In Köln haben am Mittwoch, 7. November 2018, die Dreharbeiten für den ZDF-90-Minüter mit dem Arbeitstitel "Die Jagd" begonnen. Heino Ferch ist darin nach "Ein Kind wird gesucht", den das ZDF Ende Oktober 2018 gesendet hat, erneut in der Rolle des SOKO-Chefs Ingo Thiel zu sehen. Wie bei "Ein Kind wird gesucht" inszeniert Regisseur Urs Egger einen Film über deutsche Kriminalgeschichte: die Mafia-Morde von Duisburg 2007. Weitere Hauptrollen haben unter anderen Joachim Król, Verena Altenberger, Marie Lou Sellem und Moritz Führmann übernommen.



Das Drehbuch von Katja Röder und Fred Breinersdorfer stützt sich auf tatsächliche Protokolle und Ermittlungsakten. Es beschreibt die unermüdliche Arbeit der deutsch-italienischen Sonderkommission. Die Ermittlungen von Ingo Thiel und seinem Team reichen tief in die Strukturen der Mafia in Deutschland und Italien. Thiel kooperiert mit einer Kollegin von Interpol (Verena Altenberger) sowie dem zuständigen Staatsanwalt (Joachim Król). Schließlich gelingt es ihnen, das Duisburger Massaker aufzuklären. In Kalabrien, der Herkunftsgegend der Ndrangheta, spielen ihnen interne Konflikte der Mafia in die Hände.



"Die Jagd" wird im Auftrag des ZDF und in Kooperation mit ARTE von der Lailaps Pictures GmbH, Nils Dünker, produziert. Die Ludwigsburger "handwritten pictures" fungiert als Koproduzent. Der Film wird gefördert mit Mitteln der Filmstiftung NRW. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember 2018. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Günther van Endert ist der verantwortliche ZDF-Redakteur.



https://twitter.com/ZDFpresse



https://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/diejagd



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121