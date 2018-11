Zurchwil - Das Software-Entwicklungsunternehmen Intersys konnte für den Auf- und Ausbau neuer Märkte Philipp Aeschlimann (36) als Head of New Business Development verpflichten. In der neu geschaffenen Position ist Aeschlimann für die Akquisition neuer Kunden und den Ausbau von Intersys' Expertise in neue Märkte verantwortlich. In seiner Funktion unterstützt er die Geschäftsleitung auch beratend bei der Definition der Strategie zur Weiterentwicklung des Unternehmens. Aeschlimann kommt von Bureau van Dijk Electronic Publishing, wo er seit 2010 unter anderem für die Akquisition neuer KMU-Kunden und den Marktausbau im Finanz-, Dienstleistungs- und Industriesektor zuständig war. Vor seiner Zeit ...

