Brexit-Gegner werben derzeit für ein neues Referendum. Auch britische Unternehmer sind für eine erneute Abstimmung über den Verbleib in der EU.

Eine Gruppe britischer Unternehmer hat sich Forderungen nach einem weiteren Referendum über den Austritt ihres Landes aus der EU angeschlossen. Die Bevölkerung solle entscheiden, ob sie einem von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Brexit-Abkommen zustimme oder lieber in der EU bleiben wolle, erklärten die Unternehmer am Donnerstag.

Zu der Gruppe gehören der Chef des Finanzdienstleisters Worldpay, Michael Rake, der Ex-Chef des Einzelhändlers Sainsbury's, Justin King, und der Gründer von Cobra Beer, Karan Bilimoria. Eine Vereinbarung zwischen EU und Großbritannien über den Brexit steht weiter aus. Weniger als fünf Monate vor dem Austrittstermin ist nach wie vor umstritten, wie eine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland verhindert werden kann.

"Es geht jetzt um die Wahl zwischen dem besten Brexit, den May erreichen konnte, und einer anderen Entscheidung", sagte King. "Es ist ein demokratisches Defizit, dass ...

