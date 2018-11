NatWest Markets plc: Post-stabilisation Notice DGAP-News: The Royal Bank of Scotland plc / Schlagwort(e): Anleihe NatWest Markets plc: Post-stabilisation Notice 08.11.2018 / 17:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nicht zur Distribution, direkt oder indirekt, in den oder in die Vereinigten Staaten oder eine Gerichtsbarkeit in welche die Distribution rechtswidrig wäre. Free and Hanseatic City of Hamburg Post-Stabilisierungsmitteilung NatWest Markets Plc (contact: Rom Balax, TEL: +44 207 085 6268) gibt hiermit bekannt, dass keine Stabilisierung (im Sinne von Artikel 3.2, Buchstabe d der Marktmissbrauchsverordnung (EU/596/2014)) von dem/den Stabilisierungsmanager(n) wie unten genannt im Zusammenhang mit dem Angebot der folgenden Wertpapiere durchgeführt worden ist. Emittent: Free and Hanseatic City of Hamburg Garant (falls n/a vorhanden): Gesamtnennbe- EUR1.25bn trag: Beschreibung: EUR Benchmark 20y LSA bond, DE000A168502 Stabilisie- HSBC Bank plc (co-ordinating stabilisation manager) rungsmanager NatWest Markets Plc Bayerische Landesbank DZ BANK AG Angebots- Norddeutsche Landesbank Girozentrale 99.347 preis: Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Empfehlung oder Angebot zu verstehen, Wertpapiere des Emittenten in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern. Diese Bekanntmachung ist kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in die Vereinigten Staaten. Die oben genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und können nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder Befreiung von der Registrierung vorliegt. Es gab und es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. 08.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 743563 08.11.2018 ISIN GB00B7T77214 AXC0346 2018-11-08/17:58