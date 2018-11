Neues Programm verwendet spezielle Verkaufsstände und -wagen, um Verbraucher über die Vorteile von Diamond CBD zu informieren

PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink:POTNgab heute bekannt, dass sein Tochterunternehmen Diamond CBD ein neues Programm startet, um das Bewusstsein von Verbrauchern für die potenziellen gesundheitlichen Vorteile von Cannabidiol (CBD)-Produkten zu schärfen und gleichzeitig seine Reichweite durch ein neues und vielfältiges Segment des schnell wachsenden Marktes deutlich zu verbessern.

Eine detaillierte Präsentation des neuen Programms finden Sie hier

Kevin Hagen, CEO des Unternehmens, sagte: "Wie jeder weiß, besuchen jede Woche Millionen von Menschen ihre lokalen Einkaufszentren. Wir haben dies als Chance wahrgenommen, gleichzeitig unsere Reichweite zu erweitern und die Bekanntheit und Beliebtheit der Verbrauchermarke zu erhöhen. Infolgedessen starten wir ein Programm, das Anfang nächsten Jahres eingeführt werden soll, bei dem spezielle Verkaufsstände und -wagen in den großen Einkaufszentren in ganz Amerika aufgerstellt werden können, beginnend in unserem eigenen Hinterhof in Südflorida." Er fügte hinzu: "Dies wird ein spannendes Programm, denn unser Ziel ist es, nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern die Verbraucher über die Vorteile von CBD-Produkten im Allgemeinen und unserer Marke im Besonderen aufzuklären. Das Programm umfasst Produktmuster vieler unserer Lebensmittel-Produktlinien, von denen wir glauben, dass sie einen kompletten neuen Kundenstamm ansprechen werden. Wir glauben, dass es ein bedeutendes Segment amerikanischer Verbraucher gibt, die sich freuen werden zu sehen, worüber unsere wachsende und loyale Kundenbasis so begeistert ist."

Diamond CBD vertreibt hochwertige Produkte und hat eine erfolgreiche, kontinuierlich wachsende Vertriebspräsenz aufgebaut. Die Produkte von Diamond CBD nutzen die Beliebtheit von aus Hanf gewonnenem CBD. Die aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte von Diamond enthalten kein THC und werden auf Reinheit geprüft.

Über Diamond CBD, Inc. Diamond CBD Diamond CBD konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und das multinationale Marketing von Premium-Hanfextrakten, die eine Vielzahl von Cannabinoiden und natürlichen Hanfderivaten enthalten. Das Team von Diamond CBD besteht aus Pionieren der Hanfbranche und Fachleuten für Naturprodukte, Chemikern, Ärzten und Naturwissenschaftlern, die sich der Herstellung feinster und reinster Cannabidiol (CBD)-Öle widmen. Das Ergebnis ist eine solide Auswahl der besten am Markt erhältlichen natürlichen CBD-Öle, Tinkturen, Nahrungsmittel und verdampfbarer Flüssigkeiten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.DiamondCBD.com

Über PotNetwork Holdings, Inc.:PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink: POTN) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das als Holdinggesellschaft für seine Tochtergesellschaften First Capital Venture Co., Eigentümer von Diamond CBD, Inc., des Herstellers von Diamond CBD-Produkten, fungiert. Weitere Informatinen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.potnetworkholding.com.

