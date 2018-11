Zürich - M&G Investments, ein führender internationaler Vermögensverwalter, hat Manuele de Gennaro zum Managing Director für das Schweizer Geschäft ernannt. Er folgt auf Micaela Forelli, welche nach Luxemburg wechselt, um dort die Leitung des europäischen Vertriebs von M&G zu übernehmen.

Manuele de Gennaro stiess 2015 als Institutional Sales Director für die Schweiz zum Team von M&G in Zürich, nachdem er zuvor bei Aberdeen Investments und der Credit Suisse tätig war. In seiner neuen Rolle wird er ein neunköpfiges Team leiten und gleichzeitig den Vorsitz des Verwaltungsrates von M&G Schweiz übernehmen.

Jonathan (Joffy) Willcocks, Global Head of Distribution von M&G, sagt: «Manuele's aussergewöhnliche Expertise sowohl in institutionellen Anlagen als auch im Private Banking machte ihn zur idealen Wahl, um unser wachsendes Schweizer Team zu leiten. Dies auch, weil wir unser Angebot an Fonds und Strategien über unsere luxemburgische Plattform erweitern.»

Die Ankündigung zu Manuele de Gennaro komplettiert eine Reihe von Ernennungen von leitenden Mitarbeitenden für das M&G-Team, das sich um Schweizer Kunden kümmert.

