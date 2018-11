Im Unterschied zu den USA gibt es hierzulande bisher noch keine physischen Amazon-Läden. Dies soll sich nun ändern - wenn auch nur für eine Woche. Wie aus diversen Medienberichten hervorgeht, plant der US-Gigant offenbar die Eröffnung eines temporären Shops. Ort: Berliner Kudamm. Zeitraum: vom 22. bis 27. November.

Laut den Informationen diene die Aktion mit dem wohligen Namen "Home of Christmas" als Einstimmung aufs Weihnachtsgeschäft. So sollen in dem Shop rund 500 Geschenkideen präsentiert ... (Marco Schnepf)

