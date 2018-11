Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 08. November 2018 (Woche 45)/08.11.2018



20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mit Stephanie Haiber



Gruppenvergewaltigung: Hat die Polizei versagt?



Mindestens acht Männer, sieben syrische Flüchtlinge und ein Deutscher, sollen in Freiburg eine junge Frau vergewaltigt haben. Die meisten von ihnen sind laut Staatsanwaltschaft vorbestraft. Gegen den mutmaßlichen Haupttäter lag sogar ein Haftbefehl vor. Trotzdem wurde er nicht festgenommen. Der inzwischen 22-Jährige war polizeibekannt und im Visier des Sonderstabs "Gefährliche Ausländer" im Innenministerium. Hätte die Tat verhindert werden können? Gast im Studio ist Innenminister Thomas Strobl (CDU).



Weitere Themen



Betrugsmasche mit falschen Polizisten boomt



Umgeht die E-Zigarette das Rauchverbot?



Schöner Wohnen für Eidechsen ein Flop?



PFC: Leben mit dem Gift



Freitag, 09. November 2018 (Woche 45)/08.11.2018



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Liebe auf dem Prüfstand



Für dich soll's rote Rosen regnen - wer frisch verliebt ist, blendet gerne aus, dass die Liebe auch einen ganzen Strauß an Hindernissen und Hürden bereithalten kann. Denn im Alltag ist man oft schneller, als einem lieb ist, mit ungeahnten Schwierigkeiten konfrontiert. Wenn die Schwiegermutter als Pflegefall plötzlich ins Haus einzieht, der Alkohol zum besten Freund des Partners wird oder das erste gemeinsame Kind die Liebe auf eine harte Probe stellt. Besonders Patchworkfamilien können ein Lied davon singen, wie belastend das Gerangel um Aufmerksamkeit und Zuwendung werden kann. Aber auch wenn Paare ständig gegen Vorurteile ankämpfen müssen, kann dies zur Zerreißprobe für die Liebe werden. Sei es, weil ein anderer Glaube, der krasse Altersunterschied oder eine andere Kultur angeblich gegen die Beziehung sprechen.



Manchmal reicht aber auch schon die Banalität des Alltags. Scheinbar ohne Grund gerät im Laufe der Jahre das solide Fundament, das man sich gemeinsam geschaffen hat, ins Wanken. Und statt tiefer Gefühle hagelt es nur noch Schuldzuweisungen und Erniedrigungen. Wer der Versuchung nicht widerstehen kann, ständig an seinem Partner herumzunörgeln, um ihn nach seinen Wunschvorstellungen zu schnitzen, hat gute Aussichten, in absehbarer Zeit wieder ein Leben als Single zu führen. Häufig ist es aber auch das schleichende Gift der gähnenden Langeweile, das die Beziehung langsam zersetzt. Wer dann auch noch den Partner bei einem Seitensprung erwischt, steht gekränkt und enttäuscht vor einem riesigen Scherbenhaufen. Was tun - bleiben oder gehen? "Liebe auf dem Prüfstand" ist das Thema am 9. November 2018 im "Nachtcafé".



Was es bedeutet, wenn eine lebensbedrohliche Krankheit zum Prüfstand einer Liebe wird, hat Schauspielerin Saskia Valencia erfahren müssen, als ihr Lebensgefährte Thorsten Nindel vor vier Jahren an Lungenkrebs erkrankte: "Davor führten wir eine Beziehung auf Augenhöhe. Aber ich bin dann zur Mutti geworden, die sich sorgt, kümmert und Verantwortung trägt." Nach überstandener Krankheit trennte sich das Paar 2016.



Mit großen Gefühlen begann auch die Beziehung von Björn Echternach. Doch das scheinbar perfekte Glück wurde schnell getrübt, als sich seine japanischen Schwiegereltern oft monatelang einquartierten: "Wir hatten kaum noch Privatsphäre - das hält die beste Ehe nicht aus." Auch das liebe Geld war ständiger Streitpunkt. Daraus wurde ein Rosenkrieg, der bis heute auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird. Wann er seine Söhne wiedersehen wird, ist ungewiss.



Auch Schriftsteller Peter Roos hatte kein rosiges Verhältnis zu seinen Schwiegereltern. Denn die hatten für ihre Tochter aus gutem Hause eine völlig andere Vorstellung von ihrem künftigen Schwiegersohn. Doch weder Druck, Drohungen und Gewalt konnten die Zwei auseinanderbringen. Mittlerweile ist die Romanistikprofessorin Dr. Friederike Hassauer 48 Jahre lang an Peter Rooslquote Seite. Beide gestehen sich aber auch außerhäusige Phasen des Verliebtseins zu: "Uns verbindet ein unsichtbares starkes Band und gegenseitiges blindes Vertrauen."



Frauke und Markus Kessler kennen sich seit Jugendtagen, doch als ihr erstes Kind geboren wird, gerät ihre bis dahin gut funktionierende Beziehung komplett durcheinander. Markus fühlt sich vernachlässigt: "Statt darüber zu reden, habe ich meinen Frust in Bier und Schnaps ertränkt." 13 Jahre hängt er an der Flasche, bis ihm Frauke ein Ultimatum stellt: "Entweder der Alkohol oder die Familie." Nach erfolgreichem Entzug ist Markus Kessler seit zwölf Jahren trocken.



Eine Suchterkrankung, ein Seitensprung oder der Jobverlust - es gibt viele Prüfsteine für die Liebe, die eine Beziehung schwer ins Wanken bringen können. "Leider kommen Ehepartner viel zu oft erst dann in die Paartherapie, wenn sich das Ruder nicht mehr herumreißen lässt", stellt Paartherapeutin Friederike von Tiedemann immer wieder fest. Denn dann sind Verletzungen, Distanz und Abneigung oft bereits so ausgeprägt, dass nur noch die Trennungsbegleitung bleibt, so die Psychologin.



Samstag, 10. November 2018 (Woche 46)/08.11.2018



10.30 Nachtcafé (WH von FR) Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher



05.50 h: mit Videotext-Untertitel



05.50 Reisetipp Südwest



Hochrhein - Wilde Natur Erstsendung: 10.04.2018 in SWR



Sonntag, 11. November 2018 (Woche 46)/08.11.2018



05.50 h: mit Videotext-Untertitel



05.50 Reisetipp Südwest



Pfälzerwald - Abenteuer im Grünen Erstsendung: 03.05.2018 in SWR/SR



Montag, 12. November 2018 (Woche 46)/08.11.2018



20.15 Kriminalreport Südwest



Das Fahndungs- und Präventionsmagazin des SWR Fernsehens



Vorsicht nach dem Einkauf: Auf dem Supermarkt-Parkplatz warten die Diebe



Die Menschen sind schwer bepackt, laden Tüten ins Auto, müssen noch den Einkaufswagen wegbringen - sie sind also mit vielen Dingen beschäftigt, die sie ablenken, und haben ihre Geldbeutel dabei. All das macht Supermarkt-Parkplätze attraktiv für Diebe. Zurzeit schlagen sie mit diversen Tricks im Südwesten verstärkt zu. Der "Kriminalreport" ist mit einem Präventionsspezialisten der Polizei in Stuttgart unterwegs, zeigt die beliebtesten Maschen der Verbrecher und gibt Tipps, wie man nicht zum Opfer wird.



Auf dem Zebrastreifen angefahren - und der Unfallverursacher flüchtet



Ein empörender Fall von Fahrerflucht beschäftigt die Polizei in Saarbrücken: Ein 55-jähriger Mann überquert die Straße auf einem Zebrastreifen. Ein Auto erfasst ihn, er wird 20 Meter durch die Luft katapultiert, rutscht dann unter ein Auto. Dort wird er so eingeklemmt, dass ihn die Feuerwehr mit technischem Gerät befreien muss. Er erleidet schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher flieht. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise der Kriminalreport-Zuschauer.



Einbruchswelle im Südwesten: Was die Polizei unternimmt und was sie rät



Wenn die Tage kürzer werden, beginnt die Hochsaison der Diebe. Im Südwesten stellt die Polizei zurzeit einen Anstieg der Wohnungseinbrüche fest. "Kriminalreport Südwest" begleitet die Beamten zu Einbruchsopfern in Zornheim beim Mainz. Für viele Opfer ist nicht der Verlust von Wertsachen oder Geld das Schlimmste - sie fühlen sich im eigenen Zuhause nicht mehr sicher. Die Polizei hat spezialisierte Einheiten aufgebaut, die vor allem Diebesbanden das Handwerk legen sollen. Ihre Arbeit und ihre Tipps zur Vorbeugung von Einbrüchen zeigt die Sendung "Kriminalreport".



Falsche Polizisten zocken Rentnerin ab



Trickdiebe geben sich als Polizisten aus und machen Kasse auf Kosten Ihrer Opfer. Sie melden sich immer mit der gleichen Methode telefonisch, vor allem bei älteren Menschen. Durch einen technischen Trick erscheint auf dem Telefondisplay die 110. Alles scheint echt. Aber am Ende verlieren viele Opfer ihr gesamtes Erspartes. So wie eine Seniorin aus der Nähe von Idar-Oberstein. "Kriminalreport Südwest" zeigt, wie man sich vor den Trickdieben schützen kann.



Wenn ein paar Hautschuppen hinter Gitter führen: die DNA-Analyse



Sie steckt in jeder Hautschuppe, in jeder Körperzelle: Die DNA, das Erbgut des Menschen, ist so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck. Und deshalb ist sie eine wichtige Spur bei vielen Ermittlungen. Die Methoden der Forensiker werden dabei immer genauer, sie brauchen zum Beispiel immer weniger Hautschuppen, um die DNA eines Täters zu isolieren. "Kriminalreport Südwest" zeigt, wie die Soko "Mühlwiese" der baden-württembergischen Polizei mit feinsten DNA-Spuren den Mörder einer 46-jährigen Frau im Odenwald überführt hat. Er hatte die Frau brutal erschlagen.



Alltagsheldin: Aus Mitleid und mit Mut tritt eine 18-Jährige Schlägern entgegen



Zwei Starke gegen einen Schwachen - die 18-jährige Denise aus Adelsheim beobachtet, wie ein Junge von zwei anderen geschlagen und gequält wird. Sie hat zwar Angst, aber auch eine Menge Mut. Sie schreitet ein und bewahrt das Opfer vor Schlimmerem.



Kriminalreport Südwest



Das Fahndungs- und Präventionsmagazin "Kriminalreport Südwest" beschäftigt sich mit den Themen Einbruch, Diebstahl, Betrug oder Gewaltverbrechen sowie Todes- und Vermisstenfällen aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dabei spielen aktuelle Fahndungsfälle und Prävention eine entscheidende Rolle. Fatma Mittler-Solak moderiert die 45-minütige Magazinsendung im SWR Fernsehen. Tathergänge werden journalistisch seriös nachgestellt, die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten einen realitätsnahen Eindruck des Geschehens und zahlreiche Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Fahndung. 3D-Grafiken unterstützen dabei die Verortung im Sendegebiet. Gäste im Studio oder live zugeschaltete Expertinnen und Experten vertiefen die Themen. Zudem erfahren die Zuschauenden, wie sie sich schützen können.



Donnerstag, 22. November 2018 (Woche 47)/08.11.2018



20.15 h: Für SR geänderten Beitrag beachten, VPS-Zeit bleibt!



20.15 SR: SAAR3 extra



Wir sind Spitze - Unterwegs in Saarwellingen, St. Ingbert, Nonnweiler und Quierschied



04.40 h: Für SR geänderten Beitrag beachten, VPS-Zeit bleibt!



04.40 SR: SAAR3 extra (WH) Wir sind Spitze - Unterwegs in Saarwellingen, St. Ingbert, Nonnweiler und Quierschied



Sonntag, 02. Dezember 2018 (Woche 49)/08.11.2018



10.50 h: Nochmalig geänderten Sendetitel bitte beachten!



10.50 Die Sprache unserer Träume



Der Dirigent Teodor Currentzis



Sonntag, 09. Dezember 2018 (Woche 50)/08.11.2018



18.15 Ich trage einen großen Namen



Moderation: Wieland Backes



Folge 635



Ihrer Eloquenz und Persönlichkeit ist der bis heute gültige enorme Erfolg des Geschäftszweiges zu verdanken, den unsere erste Berühmtheit begründete. Die zweite große Persönlichkeit übte ihren Beruf ohne das normalerweise notwendige Werkzeug aus. Und sie wurde zu bestimmten Zeiten zum Politiker wider Willen. Fritz Frey, Stefanie Junker und Axel Bulthaupt stellen sich heute der Aufgabe und werden von Anja Höfer unterstützt.



Donnerstag, 20. Dezember 2018 (Woche 51)/08.11.2018



05.50 h: mit Videotext-Untertitel



05.50 BW+RP: Reisetipp Südwest



Pfälzerwald - Abenteuer im Grünen Erstsendung: 03.05.2018 in SWR/SR



