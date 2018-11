Berlin (ots) - Vor allem Quantentechnologie im Fokus



Die Haushaltspolitiker der Koalition beschließen in der am heutigen Donnerstag stattfindenden Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages den Etat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Hierzu erklären der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, und der zuständige Berichterstatter im Haushaltsausschuss, Andreas Mattfeldt:



Eckhardt Rehberg: "Mit den Beschlüssen machen wir den Weg frei für fünf neue DLR-Institute an den Standorten Hannover, Ulm, Oberpfaffenhofen, Rhein-Sieg-Kreis, Cottbus/Zittau/Görlitz sowie für die Übernahme des Regionalflughafens Cochstedt durch das DLR. Die neuen Einrichtungen unterstützt der Bund künftig mit 57 Millionen Euro jährlich. Damit stärken wir den Forschungsstandort Deutschlands in wichtigen Zukunftsfeldern. Von den betroffenen Bundesländern erwarten wir, dass sie die einmaligen Anfangsinvestitionen für den Aufbau der Institute sowie ihren vereinbarten Anteil an den laufenden Betriebskosten erbringen."



Andreas Mattfeldt: "Der Haushaltsausschuss möchte Forschung und Entwicklung in ausgewählten Zukunftsfeldern und Schlüsseltechnologien stärken. Dies geschieht mit dem Ziel, dass an den neuen Standorten herausragende Innovationscluster mit Start-ups und neuen mittelständischen Betrieben entstehen. Die drei neuen Institute zum Thema Quantentechnologie in Hannover, in Ulm und in Oberpfaffenhofen bilden dabei einen Verbund. Diese Institute leisten einen maßgeblichen Beitrag zum Quantentechnologie-Programm der Bundesregierung. Sie werden sich mit der wissenschaftsorientierten Erdbeobachtung (Hannover), Kommunikation und Navigation (Ulm) sowie der technologischen Entwicklungen für künftige Galileo-Satellitengenerationen (Oberpfaffenhofen) beschäftigen. Das Institut für CO2-arme Industrieprozesse in der Lausitz-Region mit Standorten in Cottbus und Zittau/Görlitz wird sich auf die Schwerpunkte "Regelbare Energiebereitstellung" (insbesondere zur Nutzung Erneuerbarer Energien) sowie "CO2-Reduktion in der Grundstoffindustrie" konzentrieren.



Darüber hinaus soll mit der Übernahme des Regionalflughafens Cochstedt durch das DLR ein Testgelände für unbemannte Luftfahrzeuge entstehen. Der Flugplatz Cochstedt soll zusammen mit Flughäfen und bereits laufenden Aktivitäten zu Flugtaxis in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Teil eines Netzwerks werden, mit dem das DLR ein "Nationales Erprobungszentrum für Unbemannte Luftfahrtsysteme" aufbaut."



