Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") gab heute bekannt,

dass es einen Vierjahresvertrag mit der Option für eine einjährige

optionale Verlängerung zur Lieferung von Bohrrohr-Steigleitungen

(DPR: Drillpipe Riser) für Interventionssysteme und -dienstleistungen

für Petróleo Brasileiro S.A. ("Petrobras") in Brasilien abgeschlossen

hat. Es wird erwartet, dass dieser Auftrag in den ersten vier Jahren

einen Umsatz von rund 80 Millionen US-Dollar erwirtschaften wird. Er

ersetzt einen aktuellen Fünf-Systemvertrag, der im Mai 2009 in Kraft

trat.



Im Jahr 2003 begann Weatherford durch enge Zusammenarbeit mit

Petrobras seine DPR-Aktivitäten in Brasilien, um ein System zu

entwickeln, das Fertigstellungen durchführt und E-Kreuz-Systeme in

großen Wassertiefen anbringt. Als führender Anbieter von

Unterwasser-Interventions- und Inbetriebnahmeleistungen mit

erheblicher betrieblicher Infrastruktur und Ausführungsmöglichkeiten

hat sich Weatherford heute einen Premium-Marktanteil in diesem Land

gesichert. 16 funktionierende DPR-Systeme leisten ihre Arbeit im

Rahmen von drei separaten Verträgen ausschließlich mit Petrobras im

Santos- und Campos-Becken.



"Wir freuen uns sehr, dass Petrobras sich erneut für Weatherford

entschieden hat, weil wir über die notwendige Kompetenz im Bereich

der Unterwasser-Interventionsdienste verfügen, um die Lebensdauer

ihrer Anlagen zu verlängern. Der Abschluss dieses Vertrages ist ein

Beweis für die Betriebs- und Sicherheitsleistung unserer

brasilianischen Betriebsstätten", sagte Mark A. McCollum, Präsident

und Chief Executive Officer von Weatherford. "Wir sehen uns durch die

sich verbessernden Aussichten auf dem Tiefwassermarkt, insbesondere

in Brasilien, bestärkt und freuen uns auf die Fortsetzung unserer

langjährigen Partnerschaft mit Petrobras."



Die branchenführenden DPR-Unterwasser- und Interventionsdienste

des Unternehmens bieten umfassende Lösungen durch Steigleitungs- und

Freiwasserverfahren. Zu den Hauptanwendungen gehören die Anbringung

von Unterwasserausrüstung und die Durchführung von

Brunneninterventionen. Um den Erfolg seiner Kunden sicherzustellen,

werden DPR-Dienstleistungen von einer erfahrenen brasilianischen

Belegschaft mit rund 700 Mitarbeitern ausgeführt, die von einem

hochmodernen Rohrprüf- und Wartungszentrum in Macaé unterstützt wird.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist eines der größten multinationalen

Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen, das innovative Lösungen,

Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie

anbietet. Das Unternehmen ist in über 90 Ländern tätig und verfügt

über ein Netzwerk von rund 710 Standorten, einschließlich

Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie

Schulungseinrichtungen, und beschäftigt rund 28.450 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.weatherford.com. Folgen

Sie Weatherford auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/weatherford), Facebook

(https://www.facebook.com/WeatherfordCorp), Twitter

(https://twitter.com/weatherfordcorp) und YouTube

(https://www.youtube.com/user/weatherfordcorp).



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im

Sinne des Bundesrechts, einschließlich solcher über die in dieser

Pressemitteilung beschriebenen Umsätze. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen sind im Allgemeinen durch die Wörter "glauben", "erwarten",

"prognostizieren", "schätzen", "beabsichtigen", "planen" und ähnliche

Begriffe gekennzeichnet, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten

Aussagen diese identifizierenden Worte enthalten. Solche Aussagen

unterliegen wesentlichen Risiken, Annahmen und Unsicherheiten.

Bekannte wesentliche Faktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in

solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen

abweichen, sind in den zukunftsgerichteten Aussagen und

Risikofaktoren im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K

für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr beschrieben, sowie

in den Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in anderen bei der

Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen dargelegt

werden. Weatherford übernimmt keine Verpflichtung dafür,

zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sei

es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder

anderweitig, außer in dem Umfang, der nach den

Bundeswertpapiergesetzen erforderlich ist.



Kontakte:

Christoph +1.713.836.4615

Bausch

Executive

Vice

President

und Chief

Financial

Officer,

Weatherford

Karen +1.713.836.7430

David-Green

Senior Vice

President -

Stakeholder

Engagement

und Chief

Marketing

Officer,

Weatherford



