Textio, der Entwickler der weltweit ersten erweiterten Schreibplattform (Augmented Writing Platform), hat heute bekanntgegeben, dass seine bemerkenswerte dynamische Erweiterung in Europa auch 2018 weiter anhält. In den letzten zwölf Monaten konnte Textio neue Unternehmen, wie British Airways, Booking.com, Credit Suisse und die Lloyd's Banking Group als Neukunden gewinnen, was im Vergleich zum Vorjahr ein Kundenwachstum von 300 in Europa ausmacht. Die drei führenden Länder, in denen Textio am schnellsten angenommen wurde, waren das Vereinigte Königreich, die Schweiz und Niederlande. Textios neuestes Produkt, Textio Hire, hat maßgeblich zum Unternehmenswachstum 2018 beigetragen. Textio Hire ist eine Erweiterung von Textios Kern-Schreibplattform für Stellenausschreibungen mit Links zu LinkedIn und Gmail, um mit den Bewerbern direkt zu kommunizieren.

"Co-op nutzt Textio seit letztem Jahr und die Plattform war für uns eine durchgehend objektive Entscheidungshilfe, nach der wir gesucht hatten", sagte Matt Eyre, Candidate Marketing Manager bei Co-op. "Die Methodik hinter Textio ist ziemlich leistungsstark und die Plattform hat statistisch bewiesen, dass "sie funktioniert". Seitdem bewerben sich 17 mehr qualifizierte Bewerber auf unsere offenen Stellen."

"Wir freuen uns, Textio als Partner zu haben, um sicherzustellen, dass Heathrow die richtige Auswahl aus einem vielfältigen und integrativen Talente-Pool trifft und schneller qualifizierte Mitarbeiter einstellt", sagte Fiona Tice, Talent und Development Director bei Heathrow. "Wir sind stolz, der erste Flughafen zu sein, der Textio einsetzt. Mit zunehmender Verbesserung unserer Expansionspläne und dem Ziel, die Mitarbeiterzahl an unserem Flughafen signifikant zu erhöhen, wird uns Textio unterstützen, sodass wir die talentiertesten Bewerber für Heathrow gewinnen können."

"Textio Hire ermöglicht es Unternehmen, das Bewerbungsverfahren grundlegend zu verändern, was zu einem unglaublichen Erfolg in ganz Europa geführt hat", sagte Kieran Snyder, CEO von Textio. "Textio Hire spricht zukunftsweisende europäische Unternehmen im Bereich Finanzwesen, Technik, Einzelhandel usw. an."

Textios globales Wachstum in den EMEA- und Asien-Pazifik-Regionen repräsentiert fast 30 der Neukunden in diesem Jahr. Textio nahm gemeinsam mit ARM an der CogX Conference in London teil, wo das Unternehmen die Auszeichnung "Best AI Product in HR" erhielt. Im letzten Jahr holte sich Textio auf der HR Tech World Conference in London den disruptHR Award.

Textio wurde 2014 von Kieran Snyder und Jensen Harris in Seattle gegründet (@textio). Sie ist eine erweiterte Schreibplattform, die darüber informiert, wer auf Ihre Schreiben reagiert. Während des Schreibens vergleicht Textio Ihre Sprache mit Millionen ähnlicher Dokumente und informiert Sie in Echtzeit, wodurch sich Ihre Rücklaufquote statistisch verbessert. Textio Hire verbessert die Ausdrucksweise in Stellenausschreibungen, um den Bewerbungsprozess zu beschleunigen und die Stelle durchschnittlich zwei Wochen schneller zu besetzen. Es verbessert zudem die Rücklaufquote bezüglich Bewerbungen per E-Mail um durchschnittlich 20 %. Textio wird bereits erfolgreich von Unternehmen, wie Johnson Johnson, NVIDIA, British Airways und Credit Suisse eingesetzt. Textio hat 29,5 Mio. USD durch Scale Venture Partners, Emergence Capital, Cowboy Ventures, Bloomberg Beta und Upside Partnership erhalten.

