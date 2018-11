Tesla hat auch am Donnerstag an den Börsen einen kleineren Aufschlag geschafft. Der Wert konnte an den Märken immerhin ein Plus von gut 1 % erzielen und damit die Marke von 300 Euro klar hinter sich lassen. Dies könnte damit die letzte Gelegenheit sein, so Chartanalysten, um von einem Aufwärtstrend zu profitieren. Die Notierungen scheinen auf neue Zwischentops bei 320 Euro bzw. 340 Euro zuzulaufen, heißt es vonseiten der Spezialisten. Die Kurse sind zudem nach unten relativ gut abgesichert. So ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...