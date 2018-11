Hochwirksame Anti-Tumor-Aktivität von auf CD25 abzielendem AWK in präklinischen Modellen solider Tumore sowohl bei Monotherapie als auch in Kombination mit einem PD-1-Inhibitor nachgewiesen

Das Unternehmen plant, eine klinische Studie der Phase Ib einzuleiten, um die Sicherheit, Verträglichkeit und vorläufige Anti-Tumor-Aktivität von ADCT-301 (Camidanlumab-Tesirin) bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren zu bewerten

LAUSANNE, Schweiz, Nov. 08, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics, ein Unternehmen, das im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von in der Onkologie angewendeten Medikamenten tätig ist und sich auf die Entwicklung unternehmenseigener Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) spezialisiert hat, hat heute bekanntgegeben, dass es auf der 33. Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), die vom 7.-11. November in Washington, DC (USA) stattfindet, zwei Poster präsentieren wird, die präklinische Daten und das Design der klinischen Phase-Ib-Studie zu ADCT-301 (Camidanlumab-Tesirin) vorstellen.

Dr. Jay Feingold, Chief Medical Officer und Senior Vice President of Clinical Development bei ADC Therapeutics, sagte: "ADCT-301 wird bereits bei rezidiviertem und refraktärem Hodgkin-Lymphom untersucht und auf der Jahrestagung 2018 der American Society of Hematology werden wir die Daten aus unserer Zusammenfassung im Juni aktualisieren. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir eine Gesamtansprechrate von 80,8 Prozent mit einer vollständigen Ansprechrate von 50 Prozent bei Patienten, die zuvor alle durchschnittlich sechs Behandlungen erhalten hatten, verzeichnen. Basierend auf dem immunonkologischen Potenzial von ADCT-301, das in präklinischen Studien nachgewiesen wurde, freuen wir uns, eine klinische Studie für ADCT-301 in soliden Tumoren zu starten, um zu sehen, ob wir die Ergebnisse von Patienten mit multiplen soliden Tumoren verbessern können."

Dr. Patrick van Berkel, Senior Vice President of Research and Development bei ADC Therapeutics, sagte: "ADCT-301 zielt auf CD25 ab, das auf Tregs exprimiert wird, die die lokale Tumorumgebung infiltrieren. In präklinischen Modellen löste eine Einzeldosis des auf CD25 abzielenden AWK eine starke und dauerhafte Antitumoraktivität gegen etablierte, solide CD25-negative Tumore mit infiltrierenden Tregs. Darüber hinaus entwickelten erneut infizierte Mäuse keine neuen Tumore, was darauf hindeutet, dass der auf CD25 abzielende AWK in der Lage war, eine tumorspezifische schützende Immunität auszulösen."

Die Poster von ADC Therapeutics befinden sich in der Posterhalle E im Walter E. Washington Convention Center. Die Posterhalle ist am Freitag, 9. November von 8 bis 20 Uhr EST (amerikanische Ostküstenzeit) und am Samstag, 10. November von 8 bis 20.30 Uhr EST geöffnet. Einzelheiten zu den Postern finden Sie untenstehend.

Nummer des Abstract-Posters P11

Titel: A CD25 targeted pyrrolobenzodiazepine dimer-based antibody-drug conjugate shows potent anti-tumor activity in pre-clinical models of solid tumors either alone or in combination with a PD-1 inhibitor (Ein auf CD25 abzielendes, Pyrrolobenzodiazipin-Dimer-basiertes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat zeigt wirksame Anti-Tumor-Aktivität in präklinischen Modellen solider Tumore entweder allein oder in Kombination mit einem PD-1-Inhibitor)

Datum und Uhrzeit der Präsentation: Freitag, 9. November, 12.45 Uhr-14.15 Uhr und 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr EST

Vortragende: Dr. Francesca Zammarchi, ADC Therapeutics

Nummer des Abstract-Posters: P316

Titel: Phase 1b dose-escalation and dose-expansion study to evaluate safety, tolerability, pharmacokinetics, and antitumor activity of ADCT-301 (camidanlumab tesirine) in patients with advanced solid tumors (Phase-1b-Dosiseskalations- und Dosisexpansionsstudie zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Anti-Tumor-Aktivität von ADCT-301 (Camidanlumab-Tesirin) bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren) Datum und Uhrzeit der Präsentation: Samstag, 10. November, 12.20-13.50 Uhr und 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr EST

Vortragende: Dr. Francesca Zammarchi, ADC Therapeutics

Weitere Information zur Jahrestagung 2018 der SITC erhalten Sie unter https://www.sitcancer.org/2018/home.

ADCT-301) sowie laufenden klinischen Phase-Ia/Ib-Studien mit Patienten, die an rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom und Nicht-Hodgkin-Lymphom leiden), beurteilt.

ADC Therapeutics SA ist ein Unternehmen, das im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von in der Onkologie angewendeten Medikamenten tätig ist und sich auf die Entwicklung unternehmenseigener Antikörper-Wirkstoff-Konjugate.

