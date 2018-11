Columbus/Greifensee (awp) - Der schweizerisch-amerikanische Präzisionsinstrumente-Hersteller Mettler-Toledo hat im dritten Quartal 2018 Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Erlöse wuchsen um 5,1% auf 734,8 Millionen US-Dollar, wie der Konzern am Donnerstagabend mitteilte. In Lokalwährung betrug das Plus rund 7 Prozent. Nach ...

