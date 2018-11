Düsseldorf (ots) - Die schwarz-gelbe Koalition in NRW wird die Stichwahl bei Bürgermeister- und Landratswahlen aller Voraussicht nach wieder abschaffen. "Die CDU ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, die Stichwahl bei den Bürgermeister und Landratswahlen in den nordrhein-westfälischen Kommunen wieder abzuschaffen. Wir stehen dem Anliegen grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber", sagte Christof Rasche, Chef der FDP-Fraktion im Düsseldorfer Landtag, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen sagte der Redaktion auf die Frage, ob die Union die Abschaffung der Stichwahl beabsichtige: "Ja. Die Fraktion hat dazu einen einstimmigen Beschluss gefasst." Nach Informationen der Redaktion wird sich der Koalitionsausschuss am Freitagabend mit dem Thema befassen.



