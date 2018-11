Kunden von Ripple können jetzt ihre XRP absichern und Darlehen in USD erhalten

Cred, der führende Anbieter von mit Kryptowährungen gesicherten Krediten mit Kreditfazilitäten in Höhe von über 300 Millionen USD, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen mit XRP abgesicherte Darlehen in USD gewährt. Kunden von Ripple haben jetzt Gelegenheit, ihre XRP langfristig zu sparen, ohne dass sie etwas verkaufen müssen oder dass dies steuerliche Konsequenzen nach sich zieht. Besitzer von XRP in mehreren Ländern können mit niedrigen Zinssätzen bis hin zu einstelligen Beträgen Kredite aufnehmen, wenn sie www.mycred.io besuchen und auf "Get Early Access" klicken.

"Als Kreditnehmer von Cred weiß ich es zu schätzen, wie gut Cred auf meinen Bedarf eingeht. Das Unternehmen beeindruckt mich nach wie vor mit seiner Fähigkeit, als bewährte Brücke zwischen dem traditionellen Ökosystem von Finanzdiensten und der Kryptowährungs-Community zu fungieren", sagte Mike Arrington, Gründer von Arrington XRP Capital und bekannter Ripple-Anleger. "Cred entwickelt erfolgreich die nächste Generation von Kredit- und Gewinnprodukten weiter, und deren Anerkennung von XRP als Anlagekategorie ist wichtig."

Cred konnte erfolgreich Kreditfazilitäten in Höhe von 300 Millionen USD sichern, die für die Kreditvergabe zur Verfügung stehen dreimal mehr als die gesamte übrige Branche. Führende Krypto-Währungsbörsen und Krypto-Austauschplattformen integrieren die Plattform "Crypto Line of Credit" (C-LOC), um ihre Kunden zu behalten und zu begeistern. Aktuell hat Cred bekanntgegeben, dass das Unternehmen die Gewinn- und Darlehensprodukte für die Universal Protocol Alliance und Uphold unterstützen wird.

"Wir sind sehr froh, dass wir den XRP-Besitzern die gleichen niedrigen Sätze und Liquiditätsdienste wie ETH- und BTC-Besitzern anbieten können", sagte Dan Schatt, Mitgründer von Cred. "Wir freuen uns darauf, unsere vielen Partner, die die Cred-Plattform zugunsten ihrer Nutzer integrieren, weiterhin zu unterstützen."

Über Cred

Cred ist eine dezentrale globale Kreditplattform, die den offenen Zugang zu Krediten überall und jederzeit ermöglicht. Cred wurde von ehemaligen Veteranen der Finanztechnologie von PayPal gegründet. Der Auftrag von Cred besteht darin, die Kraft von Blockchain zu nutzen, damit jeder von kostengünstigen Kreditprodukten profitieren kann. Das LBA-Token ist in mehr als 180 Ländern einschließlich der USA verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf mycred.io, oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

