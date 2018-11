Wie jedes Jahr ist November der "Migo® Happy Monat'. In diesem Monat wird darum spezielle Aufmerksamkeit an die grossartige Arbeit der Kliniclowns gegeben. Unter dem Motto "Let's smile together' sponsort Migo® die Kliniclowns in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Von den gekauften Migo® Birnen geht ein Teil der Einkünfte wie schon...

Den vollständigen Artikel lesen ...