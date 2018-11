'Oberhessische Presse' zu Scheuer/Autoindustrie

Und sie bewegt sich doch. Die deutsche Autoindustrie wird doch einen finanziellen Beitrag zur Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen leisten. BMW sitzt noch in der Schmollecke, aber zumindest Volkswagen und Daimler haben es eingesehen. Die Bundesregierung hat also doch Einfluss, wenn sie will. Das Riesendonnerwetter, das Verkehrsminister Andreas Scheuer am Dienstagabend beim Verband Deutscher Automobilhersteller losgelassen hatte, als er der Branche "riesigen Nachholbedarf" bescheinigte, hat gewirkt./DP/zb

