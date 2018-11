Amsterdam und San Francisco (ots/PRNewswire) -



Digital Alpha wird zudem innovative Einnahmenaufteilungsfinanzierungen für wichtige Kunden des öffentlichen Sektors weltweit vornehmen.



Quantela, mit Hauptsitz im Silicon Valley, nutzt die 10-Millionen-USD-Beteiligung durch Digital Alpha für Marktexpansion und eine stärkere Präsenz an strategischen Standorten in den Vereinigten Staaten und Europa. Digital Alpha betrachtet Quantela als eine wichtige Ergänzung seiner Smart-Cities-Strategie.



Quantela hat im Jahresvergleich ein jährliches Wachstum von 100% erzielt und möchte seine Präsenz in den Zielmärkten verstärken. Quantelas Vorzeigeplattform "Atlantis" ist eine Plattform für künstliche Intelligenz (KI), die Kunden zu intelligenteren Entscheidungen in Bezug auf die Nutzung städtischer Infrastrukturen verhilft. Atlantis nutzt Fortschritte bei der Datenaggregation, operativen Intelligenz, Deep Learning und maschinellem Learning, damit städtische Dienstleister, Städte und Gemeinden und andere Organisationen große Mengen an Echtzeitdaten und historischen Daten aus IoT, offenen Datenquellen und Betriebstechnologie effizienter verarbeiten und somit fundiertere Entscheidungen treffen können.



Sridhar Gadhi, CEO und Gründer von Quantela Inc., hatte Folgendes zu dieser Investition zu sagen: "Smart Cities und Smart Communities sind eine Realität, die wir alle erleben, und Daten stehen dabei im Mittelpunkt. Im Laufe der Jahre haben wir mit verschiedenen Smart City- und Smart Community-Projekten gearbeitet. Dies hatte uns zu den Marktinformationen verholfen, die wir brauchten, um unsere Produkte an die Bedürfnisse von Städten und Gemeinden anzupassen.



Diese Investition und die strategische Partnerschaft beschleunigen unsere Produktentwicklung, damit wir den Anforderungen sowohl von Industrienationen als auch von Entwicklungsländern gerecht werden können. Mit dem Angebot ergebnisorientierter Dienstleistungen beschleunigen wird die Realisierung der Vorteile für die Gesellschaft, dadurch, dass wir intelligente Lösungen einführen.



Wir sind schon gespannt auf die nächste Wachstumsphase in den USA und Europa. Wir sind davon überzeugt, dass unsere gemeinsame Synergie mit Digital Alpha die Art und Weise verändern kann, wie digitale Dienstleistungen in Städten und Gemeinden entwickelt und eingesetzt werden."



Quantela Inc. wurde 2014 gegründet und hat die Atlantis-Plattform erfolgreich in Dutzenden von Städten und Gemeinden implementiert, darunter 40 Standorte in den USA, Europa und Asien, mit Schlüsselverträgen weltweit. So wurde Quantela schnell zum Hauptakteur im Segment für Smart Cities und Smart Communities weltweit.



Rick Shrotri, Digital Alpha Managing Partner, hatte Folgendes zur Investition zu sagen: "Mit unserer Investition in Quantela setzen wird unsere aufregende Reise fort und konzentrieren uns auch weiterhin auf bahnbrechende Plattformen für Smart Cities und IoT. Quantela konnte sich aufgrund seiner leistungsstarken Plattform für künstliche Intelligenz mit klaren marktführenden Strategien im Hinblick auf die Automatisierung differenzieren, die für Smart Cities unabdingbar ist. Darüber hinaus lieferten unsere Gespräche mit Cityleadern wie dem CIO von Las Vegas, dem CEO des Erie Innovation District und führenden Partnern wie PTC und L&T eindeutige Beweise für erfolgreiche Implementierungen und technisches Know-how. Wir stellen gerne zusätzliches Kapital zur Verfügung, um Quantela dabei zu unterstützen, seine globale Präsenz auszubauen und neue eigenfinanzierte, umsatzbeteiligte Modelle zu realisieren, die Städten zu einer schnelleren Implementierung von intelligenten Dienstleistungen verhelfen.



Digital Alpha pflegt eine strategische Beziehung mit Cisco und konzentriert sich im Rahmen seiner Charta auf IoT und Smart Cities. Eines der Segmente, die Digital Alpha und Cisco ins Auge gefasst haben, sind umfangreiche Data-Center-Lösungen, die auf die Schaffung unabhängiger Cloud-Umgebungen im jeweiligen Land abzielen. Dank unserer Investition in Quantela können wir neue Produktlinien gestalten, die mit Ciscos Data-Center-Angebot vorverpackt sind, das dann Städten zusammen mit innovativen Finanzierungsoptionen angeboten werden kann, die sonst auf dem Markt nicht erhältlich sind. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem bereits erfolgreichen Unternehmen, das über ein enormes Potenzial verfügt, den Smart-City-Markt für die nächsten Jahrzehnte zu skalieren und zu definieren."



Im Rahmen seiner Expansion wird Quantela Kompetenzzentren in den USA, Europa und Asien einrichten. Diese Zentren fördern die Forschung und Entwicklung lokaler Lösungen für die Anforderungen von Smart Cities und Smart Communities.



Amr Salem, Head of Global Public Sector, Cisco, meinte zur Investition: "Cisco ist anerkannter Branchenführer für die Entwicklung von Smart Cities. So können wir Technologie, Innovation, strategische Vordenker und die leistungsstarken Ökosysteme der Partner zusammenbringen. Quantela wird seine Lösungen mit den Data-Center-Lösungen und der Kinetic for Cities-Plattform von Cicso in einem einzigartigen Serviceangebot bereitstellen. Die Investition von Digital Alpha wird zweifellos neue Wege für Cisco und Quantela eröffnen und unser gemeinsames Angebot auf Städte und Gemeinden ausdehnen."



Informationen zu Digital Alpha



Digital Alpha ist eine Investmentfirma mit dem Schwerpunkt auf digitaler Infrastruktur und Dienstleistungen, die für die Digitalwirtschaft erforderlich sind, und einer strategischen Kooperationsvereinbarung mit Cisco Systems, Inc. Als Teil dieser Vereinbarung hat Digital Alpha bevorzugten Zugang zu Ciscos Pipeline kommerzieller Möglichkeiten, die Eigenkapitalfinanzierung erfordern. Digital Alpha sieht sich selbst als ersten Fonds, der sich auf Privat-Equity-Investitionen für beträchtliche Wachstumschancen konzentriert, um die Digitalwirtschaft, einschließlich Smart Cities, Breitbandnetze der nächsten Generation sowie Datenmanagement- und Kommunikationslösungen für Unternehmen, zu unterstützen. http://www.digitalalpha.net



Informationen zu Quantela, Inc.



Quantela ist führender Anbieter der digitalen Plattform "Atlantis" für die Automatisierung und Optimierung des städtischen Infrastrukturbetriebs. Das Unternehmen mit seinem Hauptsitz in den USA und Präsenz in Europa und Asien ist auf den globalen Markt für Smart Cities und Smart Communities ausgerichtet.



2018 brachte Quantela "Smart-City-in-a-box" auf den Markt, das die Atlantis-Plattform sowie eine Reihe vorintegrierter Lösungen als Teil des Data Center- und Hybrid Cloud-Angebots von Cisco beinhaltet.



