Der kanadische Stromkonzern Hydro One Limited (ISIN: CA4488112083, TSX: H) zahlt unverändert eine Quartalsdividende in Höhe von 0,23 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie. Aktionäre erhalten die Dividende am 31. Dezember 2018 (Record date: 11. Dezember 2018). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,92 CAD ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 19,40 CAD (Stand: 8. November 2018) bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...