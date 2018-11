MÜNCHEN, Nov. 09, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die GAEBB Group BV ("GAEBB"), ein Joint Venture der Great American Group, LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der B. Riley Financial, Inc., und bebe stores, inc., hat die Rechte zum Erwerb der Vermögenswerte des europäischen Mode-Einzelhandelsunternehmens Charles Vögele GmbH erworben.

GAEBB hat im Wesentlichen alle Stammaktien und Vermögenswerte gekauft, einschließlich der verbleibenden Filialbestände und -waren, Immobilien, des geistigen Eigentums und bestimmter anderer Vermögenswerte. Der Kauf der Betriebe von Charles Vögele in Slowenien und Ungarn durch die GAEBB Group wurde am 25. September 2018 und der Kauf der österreichischen Aktien am 6. November 2018 abgeschlossen.



Am 22. Oktober 2018 genehmigten die österreichischen Insolvenzverwalter den Restrukturierungsplan für Charles Vögele. Im Rahmen der Umstrukturierung führt GA Europe, ein Geschäftsbereich der Great American Group, ein Filialschließungsprogramm durch, das es dem Einzelhändler ermöglicht, sich auf seine verbleibenden profitablen Geschäfte zu konzentrieren. Durch diese Transaktion kann die Great American Group ihren Auftritt in Europa mit einer erweiterten Präsenz in Österreich, Slowenien und Ungarn ausbauen.



"Charles Vögele ist einer der größten und bekanntesten Mode-Einzelhändler Europas und wird von seinen treuen Kunden hoch geschätzt", sagte Dr. Tino Bauer, Managing Director bei GA Europe. "Wir sind davon überzeugt, dass wir aufgrund unserer umfassenden Erfahrung in der Einzelhandelsberatung und im Betriebsmanagement in der einzigartigen Lage sind, den Wert dieser legendären Marke wiederherzustellen und ihr neues Leben einzuhauchen. Nach Abschluss der geplanten Restrukturierungsmaßnahmen gehen wir davon aus, dass das Geschäft auf profitabler Basis fortgesetzt werden kann."



"Wir freuen uns, bei dieser Gelegenheit mit GA Europe zusammenzuarbeiten", so Manny Mashouf, CEO von bebe stores. "Charles Vögele hat auf dem Konsumgütermarkt einen guten Ruf und ich glaube, dass wir mit unserer kombinierten Expertise diese einzigartige Investitionsmöglichkeit nutzen und den Wert dieser Marke finanziell umsetzen können."



Über bebe stores, inc.

bebe ist ein globaler Fachhändler für Damenbekleidung und Accessoires, der über seine Lizenznehmer und über www.bebe.com in rund 21 Ländern bebe-Markenprodukte vertreibt und verkauft.



Über Great American Group, LLC

GA Europe, ein Geschäftsbereich der Great American Group, LLC, nutzt die umfassende Einzelhandelskompetenz des Unternehmens und die nachgewiesene Erfolgsbilanz, traditionelle und unkonventionelle Lösungen für europäische Einzelhändler in schwierigen Situationen schnell und effizient umzusetzen. Die Dienstleistungen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Bewertung von Einzelhandelsaktiva, die Kreditvergabe und die Lösung komplexer Krisensituationen, oft durch die Übernahme der Rolle des führenden Investors.



Die Great American Group ist ein führender Anbieter von Beratungs- und Bewertungsdienstleistungen sowie von Lösungen für die Veräußerung und Versteigerung von Vermögenswerten. Die Great American Group nutzt ihre Branchenexpertise effizient und setzt Ressourcen ein, um Unternehmen, Kreditgeber, Kapitalgeber, Private-Equity-Anleger und professionelle Dienstleistungsunternehmen bei der Maximierung ihrer Vermögenswerte zu unterstützen. Die Great American Group ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von B. Riley Financial, Inc..



Ansprechpartner bei Great American Group:

Jo Anne McCusker

jmmcusker@brileyfin.com

(646) 885-5425



Ansprechpartner bei bebe stores, inc.:

Kerry Flynn

(415) 657-4627