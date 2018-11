Der Vorwurf der US-Regierung: Die größte Schweizer Bank soll beim Verkauf unsicherer milliardenschwerer Hypothekenverbriefungen betrogen haben. Auch die Pariser Staatsanwaltschaft fordert eine Milliardenstrafe.

Das US-Justizministerium hat im Streit über Wertpapier-Geschäfte am amerikanischen Immobilienmarkt im Vorfeld der Finanzkrise vor rund zehn Jahren Klage gegen die UBS eingereicht. Die US-Regierung wirft der größten Schweizer Bank Betrug beim Verkauf unsicherer milliardenschwerer Hypothekenverbriefungen vor, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte. Das Geldhaus habe Investoren in der Frage der Risiken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...