Die Allianz sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu einem operativen Jahresgewinn von mehr als elf Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten stieg das operative Ergebnis um fünf Prozent auf 8,7 Milliarden Euro, wie der Versicherer am Freitag in München mitteilte. Das sind mehr als drei Viertel des angepeilten Jahresergebnisses von 11,1...

