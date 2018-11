Die US-Bank JPMorgan hat LafargeHolcim von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 55 Franken angehoben. Das dritte Quartal dürfte zum Umkehrpunkt für den Baustoffhersteller werden, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von nun an gebe es Potenzial für wieder steigende Ergebnisschätzungen. Hinzu komme die Aussicht auf deutliche Steigerungen bei den Barmitteln./bek/ajx Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-11-09/07:55

ISIN: CH0012214059