Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sunrise Communications nach Zahlen zum dritten Quartal von 105 auf 104 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Schweizer Telekomunternehmens habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/fba Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0225 2018-11-08/21:33

ISIN: CH0267291224