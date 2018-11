Als Amazon (WKN:906866) letzte Woche seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichte, brach das Unternehmen mit seiner bisherigen Norm, sowohl bei den Umsätzen als auch beim Gewinn pro Aktie Zahlen zu melden, die die Erwartungen übertrafen. Sicherlich übertraf das Unternehmen die Erwartungen an die Gewinnspanne, aber ein schwächer als erwarteter Umsatz und ein niedriger Ausblick auf das wichtige Weihnachtsquartal, reichten aus, um einen Ausverkauf der Aktie auszulösen. Die Aktien gingen in den letzten beiden Handelstagen um insgesamt 14 % zurück. Aber hat es die Amazon-Aktie wirklich verdient, einen so massiven Rückschlag zu erleiden? Um einen besseren Eindruck davon zu bekommen, wie ...

