Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL nach Zahlen von 70 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Jahresviertel des TV-Senders sei schwächer gewesen als erwartet, die Werbetrends im Schlussquartal schwach und 2019 stünden weitere Investitionen an, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Studie. All dies führe zu einer Kürzung seiner Schätzungen für den Gewinn je Aktie./ajx/zb

Datum der Analyse: 09.11.2018

