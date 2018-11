Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet nach Zahlen von 21 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Mit seinem TV-Geschäft habe der Mobilfunker enttäuscht, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Freitag vorliegenden Studie. Coles kürzte seine Schätzungen. Auch seine Erwartungen an die Dividende senkte er./ajx/zb

Datum der Analyse: 09.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0Z2ZZ5

AXC0057 2018-11-09/08:08