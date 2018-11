Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen. Die Münchner hätten die Erwartungen im dritten Quartal überzeugend übertroffen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer ersten Reaktion am Freitag. Er sieht den Versicherer damit auf einem guten Weg in Richtung der von ihm erwarteten Dividende von 9 Euro je Aktie./ag/zb

Datum der Analyse: 09.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008404005

AXC0060 2018-11-09/08:20